Criador de Vídeos de Anúncios de Ecommerce: Crie Anúncios Vencedores

Aumente suas vendas e reduza os custos de produção aproveitando templates e cenas intuitivas.

545/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um anúncio de vídeo de ecommerce dinâmico de 45 segundos, direcionado a profissionais de marketing de desempenho e lojas online, projetado para cativar com um estilo visual moderno e acelerado e música de fundo animada. Este anúncio destacará a facilidade de usar templates e cenas pré-desenhados para criar anúncios em vídeo. Deve demonstrar poderosamente como qualquer pessoa pode personalizar anúncios em vídeo rapidamente, transformando ideias básicas em anúncios vencedores sem esforço extenso.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um anúncio persuasivo de AI de 60 segundos, voltado para profissionais de marketing ansiosos para produzir anúncios em vídeo vencedores aproveitando a tecnologia de ponta. O vídeo deve adotar um estilo visual inovador e ligeiramente futurista com uma voz confiante e autoritária, explicando como transformar roteiros virais em conteúdo envolvente usando texto-para-vídeo a partir do roteiro. Mostre um processo contínuo do texto à produção final, enfatizando como essa capacidade desbloqueia novos níveis de liberdade criativa para campanhas impactantes.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo autêntico de UGC de 15 segundos para pequenas empresas e criadores de conteúdo com orçamento limitado, ilustrando um problema comum e sua solução simples. O estilo visual e de áudio deve ser relacionável e informal, apresentando geração de narração genuína e amigável, mostrando como é fácil criar conteúdo de alta qualidade. Este vídeo destacará como a geração de narração é fácil, demonstrando efetivamente um custo de produção mais baixo para narrativas envolventes sem a necessidade de atores de voz profissionais.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncios de Ecommerce

Transforme facilmente suas ideias em anúncios de vídeo de alta conversão para e-commerce com ferramentas potentes de AI, impulsionando engajamento e vendas.

1
Step 1
Selecione um Template
Escolha de uma biblioteca diversificada de Templates e cenas pré-desenhados para criar rapidamente um anúncio de vídeo vencedor que se alinhe com sua marca.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Integre seu Vídeo de Produto único e personalize texto, visuais e narrações. Use nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir do roteiro para dar vida à sua mensagem.
3
Step 3
Aplique Melhorias de AI
Aproveite avatares de AI para apresentar seus produtos de forma dinâmica. Personalize ainda mais seu anúncio com controles de branding para torná-lo exclusivamente seu.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu anúncio de vídeo atraente ajustando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas, garantindo que esteja pronto para cativar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desenvolva Anúncios de Testemunho Atraentes

.

Crie anúncios de testemunho de AI autênticos com avatares de AI para construir confiança e prova social, convertendo potenciais clientes de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de anúncios de vídeo vencedores para o meu negócio?

O HeyGen simplifica o processo de criação de anúncios de vídeo oferecendo um criador de anúncios de vídeo AI intuitivo, perfeito para empresas que buscam gerar vídeos de anúncios de ecommerce de alto impacto rapidamente. Nossa plataforma oferece várias ferramentas para personalizar anúncios de vídeo e alcançar um desempenho vencedor.

O HeyGen pode me ajudar a criar vídeos únicos de UGC ou de produtos usando AI?

Com certeza. O HeyGen permite que você gere vídeos de UGC atraentes e vídeos de produtos com Avatares de AI realistas que podem falar seu roteiro. Isso possibilita conteúdo diversificado e envolvente que aumenta sua produção criativa sem a necessidade de filmagens tradicionais.

Quais opções criativas estão disponíveis para personalizar meus anúncios de vídeo com o HeyGen?

O HeyGen oferece uma extensa biblioteca de templates de anúncios de vídeo e um editor de arrastar e soltar, permitindo que você personalize totalmente os anúncios de vídeo. Você pode incorporar sua marca, escolher entre várias animações e músicas, e ajustar cada elemento para corresponder à sua visão criativa.

Como o HeyGen pode elevar a qualidade e o alcance dos meus anúncios de AI?

O HeyGen ajuda você a produzir anúncios de AI de alta qualidade de forma eficiente, desde tomadas de produtos cinematográficas até anúncios de testemunho de AI, com recursos como texto-para-vídeo a partir do roteiro e geração de narração. Nossa plataforma garante que seu conteúdo gerado por AI esteja polido e pronto para roteiros virais em todas as plataformas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo