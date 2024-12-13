A plataforma de IA do HeyGen simplifica a produção de vídeos complexos, incluindo projetos como vídeos de mapeamento ecológico, oferecendo recursos como Texto-para-vídeo a partir de roteiro e edição de arrastar e soltar. Isso permite que você se concentre em sua narrativa e dados, transformando informações complexas em conteúdo de vídeo claro e envolvente sem codificação.