Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo promocional de 60 segundos para um curso online voltado para estudantes em potencial e adultos que buscam aprimorar suas habilidades, destacando as capacidades de uma plataforma de vídeo AI. Este vídeo deve apresentar um avatar falante AI profissional entregando os principais destaques do curso em uma estética limpa e moderna, aproveitando o recurso de avatares AI da HeyGen para uma apresentação polida.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento de 90 segundos para novos funcionários ou aprendizes corporativos, atuando como um tutorial rápido sobre uma nova política da empresa, utilizando um criador de vídeos de treinamento especializado. O estilo visual e de áudio deve ser informativo e profissional, com texto claro na tela e demonstrações, aprimorado pelo recurso de texto para vídeo a partir de script da HeyGen para garantir instruções precisas e facilmente seguidas com visuais sincronizados.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de marketing escolar atraente de 30 segundos direcionado a pais e membros da comunidade, destacando um programa educacional com um criador de vídeos educacionais avançado. O estilo deve ser inspirador e motivador, misturando elementos animados vibrantes com música de fundo dinâmica, rapidamente montado usando os Modelos e cenas flexíveis da HeyGen para um resultado profissional e envolvente.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como funciona o criador de vídeos de aprendizado de sistemas iniciais

Crie facilmente vídeos de aprendizado de sistemas iniciais envolventes com ferramentas potencializadas por AI, simplificando a criação de conteúdo do script à exportação polida.

1
Step 1
Crie Sua Base de Aprendizado
Comece transformando seu conteúdo instrucional em um vídeo dinâmico de aprendizado de sistemas iniciais usando nossa capacidade de texto para vídeo a partir de script.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador Virtual
Selecione entre uma variedade de avatares AI para representar visualmente seus conceitos e envolver os alunos em seus vídeos educacionais.
3
Step 3
Adicione Voz Profissional e Clareza
Aprimore a compreensão com a geração de narração profissional para seu vídeo de aprendizado de sistemas iniciais, garantindo uma narração clara e consistente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Conteúdo
Utilize redimensionamento de proporção e exportações para ajustar perfeitamente seu vídeo de aprendizado de sistemas iniciais em várias plataformas, tornando-o pronto para distribuição e-learning.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos

Esclareça assuntos médicos complexos, tornando a educação em saúde mais acessível e envolvente para todos os alunos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos educacionais?

A HeyGen atua como um criador de vídeos educacionais potencializado por AI, permitindo que os usuários transformem scripts em conteúdo envolvente. Você pode aproveitar avatares falantes AI realistas e geração de narração profissional para produzir rapidamente vídeos de treinamento de alta qualidade e cursos online.

Quais recursos a HeyGen oferece para produzir conteúdo e-learning envolvente?

A HeyGen oferece recursos robustos para criar conteúdo e-learning envolvente, incluindo modelos personalizáveis e a capacidade de adicionar legendas profissionais. As capacidades de edição AI da plataforma e a opção para vídeos educacionais animados a tornam ideal para entregar cursos online dinâmicos e materiais de treinamento.

A HeyGen pode ajudar a converter materiais existentes em formato de vídeo?

Sim, a HeyGen simplifica o processo de conversão de materiais existentes em vídeos de treinamento dinâmicos. Você pode facilmente transformar seus scripts ou até mesmo conteúdo em PDF em vídeos envolventes usando o recurso de texto para vídeo a partir de script, aprimorando sua experiência com o criador de vídeos de aprendizado de sistemas iniciais.

É possível personalizar vídeos para marketing escolar ou necessidades específicas de branding?

Absolutamente, a HeyGen fornece controles extensivos de branding, permitindo que você personalize vídeos com seu logotipo e cores, perfeito para vídeos de marketing escolar. Utilize vários modelos e avatares falantes AI para criar conteúdo profissional e alinhado à marca de forma eficiente.

