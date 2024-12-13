Criador de Vídeos para Educação Infantil: Crie Lições Envolventes

Gere lições envolventes para jovens aprendizes sem esforço com geração avançada de narração.

493/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos para criadores de conteúdo educacional, destacando como transformar planos de aula estáticos em vídeos educacionais dinâmicos. Empregue um estilo visual limpo e profissional com sobreposições de texto fáceis de ler e uma narração calma e autoritária. Mostre a eficiência do recurso de texto para vídeo da HeyGen, juntamente com legendas automáticas para garantir acessibilidade a todos os jovens aprendizes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional de 45 segundos voltado para administradores escolares que buscam criar vídeos de marketing escolar impactantes. O vídeo deve ter uma estética moderna e inspiradora, com visuais motivadores e música de fundo animada. Utilize os Modelos e cenas prontos da HeyGen e seu extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque para montar rapidamente uma mensagem polida, demonstrando como as escolas podem exibir seu ambiente e programas para famílias em potencial de forma fácil.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo tutorial de 2 minutos para professores que experimentam a criação de multimídia, focando em como adaptar seus vídeos educacionais para diferentes plataformas online. A abordagem visual deve ser dinâmica e clara, apresentando demonstrações na tela com uma narração amigável e instrutiva. Ilustre os benefícios práticos do redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen, permitindo que os educadores ajustem seu conteúdo para redes sociais, sistemas de gerenciamento de aprendizagem ou sites escolares, garantindo o máximo alcance e impacto para seus jovens aprendizes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Educação Infantil

Crie vídeos educacionais envolventes e informativos para jovens aprendizes sem esforço com ferramentas intuitivas e recursos alimentados por IA, sem necessidade de habilidades de design.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece a partir do Texto
Comece selecionando um modelo de vídeo relevante ou colando seu roteiro. Utilize o recurso de Texto para vídeo a partir do roteiro para gerar instantaneamente suas cenas de vídeo iniciais, tornando a criação simples.
2
Step 2
Crie Visuais Envolventes
Dê vida às suas lições usando avatares dinâmicos de IA. Você também pode fazer upload de sua própria mídia ou navegar pela extensa biblioteca de estoque para aprimorar visualmente seu conteúdo educacional.
3
Step 3
Adicione Narração Profissional e Legendas
Gere narração com som natural com geração de narração em vários idiomas. Garanta que seu vídeo seja acessível e compreensível para todos os jovens aprendizes com legendas automáticas.
4
Step 4
Personalize e Compartilhe Seu Vídeo
Aperfeiçoe seu vídeo aplicando controles de Branding, como logotipos e cores. Ajuste a proporção de aspecto para várias plataformas e exporte seu vídeo polido para educação infantil.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anime Conceitos de Aprendizagem Infantil com IA

.

Transforme conceitos abstratos de educação infantil em histórias animadas e vibrantes em vídeo, tornando ideias complexas simples e emocionantes para as crianças compreenderem.

background image

Perguntas Frequentes

O que torna a HeyGen um criador de vídeos educacionais ideal?

A HeyGen é um criador de vídeos educacionais ideal com IA porque permite que qualquer pessoa, independentemente de habilidades de design ou tecnologia, produza vídeos educacionais de alta qualidade. Ela simplifica a criação de multimídia, tornando tópicos complexos envolventes para estudantes e jovens aprendizes.

A HeyGen oferece recursos avançados de IA para produção de vídeos?

Sim, a HeyGen incorpora capacidades avançadas de IA, como texto para vídeo, avatares de IA realistas e geração robusta de narração com vozes humanas de IA. Esses recursos permitem que educadores criem conteúdo educacional profissional e acessível sem esforço, completo com legendas automáticas.

Como os educadores podem personalizar vídeos da HeyGen para necessidades de aprendizado específicas ou branding?

A HeyGen oferece ferramentas extensas para personalizar seu conteúdo de vídeo. Os educadores podem utilizar uma ampla gama de modelos de vídeo, aplicar controles de branding e integrar elementos da biblioteca de mídia, garantindo que cada vídeo educacional se alinhe perfeitamente com seu currículo e identidade institucional.

Que tipos de conteúdo educacional podem ser criados com a HeyGen?

A HeyGen suporta a criação de diversos vídeos educacionais, incluindo lições interativas, vídeos de marketing escolar e módulos de treinamento. Com recursos como gravação de tela e web e exportações adaptáveis de proporção de aspecto, é adequada para várias plataformas e sistemas de gerenciamento de aprendizagem.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo