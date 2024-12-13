Sim, o HeyGen é uma plataforma versátil de criação de vídeos online ideal para diversas instituições educacionais, desde escolas K-12 até criadores de cursos de ensino superior e L&D corporativo. Ele suporta uma ampla estratégia de conteúdo de vídeo, facilitando a produção de vídeos de treinamento, vídeos de marketing escolar e até mesmo webinars virtuais para líderes distritais e professores.