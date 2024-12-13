Produza um vídeo de demonstração conciso de 1 minuto, direcionado a profissionais de L&D, que ilustre como um gerador de vídeos de e-learning simplifica drasticamente o treinamento de funcionários. Este vídeo deve apresentar um estilo visual profissional e claro, com uma narração amigável de IA, mostrando rapidamente como os usuários podem transformar 'texto em vídeo a partir de roteiro' para gerar conteúdo envolvente com avatares de IA realistas, destacando a eficiência na criação de conteúdo.

Gerar Vídeo