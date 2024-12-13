Seu Gerador de Vídeos de E-learning Definitivo para Treinamentos Envolventes

Transforme seu aprendizado com um gerador de vídeos de IA. Crie facilmente vídeos de treinamento profissionais usando avatares de IA.

Produza um vídeo de demonstração conciso de 1 minuto, direcionado a profissionais de L&D, que ilustre como um gerador de vídeos de e-learning simplifica drasticamente o treinamento de funcionários. Este vídeo deve apresentar um estilo visual profissional e claro, com uma narração amigável de IA, mostrando rapidamente como os usuários podem transformar 'texto em vídeo a partir de roteiro' para gerar conteúdo envolvente com avatares de IA realistas, destacando a eficiência na criação de conteúdo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo tutorial detalhado de 2 minutos para gerentes de treinamento de TI e educadores técnicos, focando nas capacidades avançadas de uma plataforma de vídeo de IA. O estilo visual e de áudio deve ser detalhado, informativo e autoritário, usando vozes de IA sincronizadas da 'Geração de narração' para explicar conceitos complexos, especificamente mostrando a integração perfeita com 'Integração LMS' para módulos de treinamento técnico abrangentes.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo explicativo dinâmico de 90 segundos voltado para gerentes de produto e generalistas de RH, demonstrando a rápida criação de conteúdo possível com nosso gerador de vídeos de e-learning. Adote um estilo visual moderno e envolvente com uma trilha sonora dinâmica, incorporando 'Modelos e cenas' para configuração rápida e 'Legendas/legendas' claras para reforçar mensagens-chave em explicações de produtos ou sequências de integração de funcionários, garantindo atualizações fáceis.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo promocional versátil de 45 segundos para coordenadores de treinamento globais e equipes de marketing internacionais, destacando a capacidade da plataforma de facilitar 'traduções' e alcançar públicos diversos. O vídeo deve ter um estilo visual mundial e adaptável, apresentando vários estilos de avatares de IA e texto localizado, demonstrando explicitamente o poder de 'Redimensionamento de proporção e exportações' para adaptar facilmente vídeos de treinamento para múltiplos canais de distribuição em todo o mundo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de E-learning

Transforme seus materiais de treinamento em conteúdo de e-learning envolvente e profissional sem esforço. Crie vídeos dinâmicos com IA para aumentar o engajamento e a retenção dos alunos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando seu material de treinamento existente ou escrevendo novo conteúdo. Nossa plataforma usa seu roteiro para geração de Texto em vídeo a partir de roteiro, formando a base do seu vídeo de e-learning.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para atuar como seu apresentador na tela. Nossos avatares de IA realistas melhoram a conexão com o aluno e transmitem sua mensagem de forma eficaz.
3
Step 3
Adicione Visuais e Voz
Enriqueça seu vídeo com visuais relevantes da biblioteca de mídia e gere narrações com som natural. Aproveite nossa Geração de narração para garantir uma narração clara e envolvente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo de e-learning selecionando a proporção e as opções de exportação desejadas. Seu vídeo finalizado está pronto para ser compartilhado em qualquer plataforma ou LMS.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistifique Assuntos Complexos

.

Esclareça tópicos de e-learning desafiadores ou técnicos, tornando informações complexas acessíveis e mais fáceis de entender para os alunos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a geração de vídeos de IA para e-learning?

O HeyGen serve como uma plataforma intuitiva de vídeos de IA, transformando roteiros em vídeos de e-learning envolventes com avatares de IA avançados e narrações de IA, simplificando seu fluxo de trabalho de produção de vídeos.

Quais integrações técnicas o HeyGen oferece para programas de treinamento?

O HeyGen suporta integração perfeita com LMS, permitindo que você implante vídeos de treinamento gerados por IA diretamente em seus sistemas de aprendizado existentes. Além disso, nossa API permite automação personalizada e melhorias no fluxo de trabalho.

O HeyGen pode fornecer suporte multilíngue para treinamento global de funcionários?

Absolutamente, o gerador de vídeos de IA do HeyGen oferece capacidades robustas de tradução e narrações de IA em mais de 140 idiomas, garantindo que seus vídeos de treinamento sejam acessíveis e impactantes para uma força de trabalho global.

Quão personalizáveis são os avatares de IA e o conteúdo de vídeo dentro do HeyGen?

O HeyGen oferece ampla personalização para avatares de IA, permitindo que você crie apresentadores virtuais únicos. Nossa plataforma também inclui vários modelos e controles de marca, capacitando você a adaptar todo o conteúdo de vídeo gerado por IA às suas necessidades específicas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo