criador de vídeos para e-commerce: Crie Vídeos que Convertem

Aumente as vendas e o engajamento transformando roteiros em anúncios de vídeo cativantes com texto-para-vídeo.

Crie um vídeo de produto dinâmico de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas que vendem produtos físicos online. Este vídeo deve apresentar um estilo visual moderno e brilhante, com música animada e uma narração clara, utilizando os avatares de IA da HeyGen para apresentar os principais benefícios do produto e aumentar o engajamento nas redes sociais.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine que você está desenvolvendo um vídeo explicativo de produto de 45 segundos voltado para potenciais clientes que precisam entender a funcionalidade de um novo produto. Projete um vídeo limpo e informativo com um tom profissional e música de fundo calma, aproveitando o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen para narrar instruções passo a passo e legendas automáticas para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Gere um anúncio de vídeo impactante de 15 segundos projetado para profissionais de marketing de e-commerce que buscam capturar a atenção imediata nas redes sociais. O estilo visual deve ser dinâmico e chamativo, com música moderna, fazendo uso eficaz dos modelos e cenas da HeyGen e do amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque para mostrar o produto de forma rápida e eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos para uma marca lançando um novo produto ou campanha, focando em aumentar o impacto geral do marketing de vídeo de e-commerce. Este vídeo cinematográfico deve empregar música inspiradora e uma narração profissional, e ser otimizado para várias plataformas utilizando o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto da HeyGen, incorporando visuais diversos da biblioteca de mídia/suporte de estoque.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para E-commerce

Crie vídeos de produtos atraentes de forma rápida e fácil para mostrar seus produtos, engajar clientes e aumentar sua presença online com nossas ferramentas intuitivas.

1
Step 1
Escolha Seu Modelo ou Comece do Zero
Selecione entre uma ampla gama de modelos de vídeo profissionalmente projetados para e-commerce, ou comece com uma tela em branco para dar vida à sua visão única.
2
Step 2
Adicione os Detalhes do Seu Produto
Carregue facilmente suas imagens e vídeos de produtos. Personalize sua cena adicionando texto, transições e música de fundo usando nosso editor intuitivo de arrastar e soltar.
3
Step 3
Aprimore com IA e Visuais
Utilize ferramentas de IA para refinar seu vídeo, como remover fundos de fotos de produtos ou gerar legendas automáticas, e integre animações vivas para destacar características principais.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Uma vez concluído, exporte facilmente seu vídeo como um arquivo MP4 de alta resolução, pronto para publicação em seu site, redes sociais e plataformas de e-commerce.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Depoimentos de Clientes

.

Desenvolva vídeos autênticos de depoimentos de clientes para construir confiança e fornecer prova social, incentivando mais compras.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de produtos de e-commerce envolventes para marketing?

A HeyGen permite que você crie facilmente vídeos de produtos de e-commerce envolventes e conteúdo de marketing de alta qualidade. Aproveite nossas ferramentas de IA e modelos de vídeo extensivos para produzir vídeos explicativos de produtos atraentes que aumentam sua presença online e impulsionam as vendas.

Quais recursos tornam a HeyGen um criador de vídeos de produtos fácil de usar para negócios online?

A HeyGen funciona como um criador de vídeos de produtos poderoso, mas intuitivo, com um editor de arrastar e soltar fácil de usar. Isso permite que qualquer pessoa produza vídeos de produtos de qualidade profissional rapidamente, usando modelos de vídeo pré-construídos e recursos alimentados por IA para criação de conteúdo eficiente.

A HeyGen pode gerar vários tipos de vídeos de marketing, como demonstrações de produtos ou anúncios para redes sociais?

Com certeza! A HeyGen permite a criação de diversos vídeos de marketing, incluindo demonstrações de produtos dinâmicas, vídeos explicativos cativantes e anúncios de vídeo eficazes para redes sociais. Nossa plataforma integra avatares de IA e recursos robustos de animação para garantir que a mensagem da sua marca se destaque em todas as plataformas.

Como a HeyGen simplifica o processo de edição de vídeos de e-commerce e mantém a consistência da marca?

A HeyGen simplifica significativamente a edição de vídeos de e-commerce com recursos como redimensionamento de proporção de aspecto e uma biblioteca de mídia abrangente. Você pode facilmente manter a consistência da marca utilizando controles de branding para logotipos e cores em todos os seus anúncios de vídeo e vídeos promocionais de produtos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo