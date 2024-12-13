Como um versátil criador de vídeos de produtos, o HeyGen oferece ampla personalização através de seu editor de arrastar e soltar, permitindo que você personalize modelos de vídeo com o logotipo e as cores da sua marca. Você pode facilmente adicionar legendas dinâmicas, música de fundo envolvente e narrações para criar vídeos de demonstração de produtos únicos que ressoam com seu público.