Sim, a HeyGen é projetada para ser um "criador de vídeos de produtos" excepcionalmente fácil de usar. Seu "editor de arrastar e soltar" intuitivo simplifica o processo de criação, permitindo que você gere "vídeos de produtos" profissionais com facilidade. Este poderoso "gerador de vídeos de IA" ajuda a otimizar seu fluxo de trabalho, tornando a produção de vídeos de alta qualidade acessível a todos.