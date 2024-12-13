Gerador Dinâmico de Anúncios em Vídeo: IA Potencializa Sua Criação de Anúncios

Crie anúncios em vídeo de alto desempenho para redes sociais com modelos e cenas intuitivos, reduzindo drasticamente o tempo de produção.

Crie um vídeo cativante de 30 segundos direcionado a profissionais de marketing, mostrando como o Gerador de Anúncios em Vídeo da HeyGen capacita-os a criar anúncios em vídeo de alto desempenho sem esforço. O estilo visual deve ser dinâmico e inspirador, com gráficos vibrantes e uma trilha sonora animada e profissional. Demonstre como é fácil transformar ideias em um vídeo polido usando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de um roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Os proprietários de pequenas empresas e equipes de marketing estão lutando com a produção de vídeos que consome muito tempo? Crie um vídeo de 45 segundos, rico em gráficos modernos e com uma narração amigável, mostrando a HeyGen como o gerador de anúncios em vídeo dinâmico definitivo. Este vídeo deve ilustrar poderosamente como reduzir o tempo de produção de vídeo aproveitando a ampla gama de avatares de IA, oferecendo um toque personalizado sem a necessidade de atores.
Prompt de Exemplo 2
Para criadores de conteúdo e agências que buscam amplificar sua presença nas redes sociais, desenvolva uma narrativa de 60 segundos que adote um estilo vibrante e gerado por usuários com música de fundo popular. Este vídeo deve demonstrar praticamente como os Modelos & cenas da HeyGen tornam a criação de anúncios UGC impactantes não apenas possível, mas excepcionalmente eficiente, transformando ideias criativas em conteúdo viral.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo informativo elegante e de alta tecnologia de 30 segundos para anunciantes digitais e compradores de mídia, enfatizando o fluxo de trabalho simplificado oferecido pelas ferramentas alimentadas por IA da HeyGen. O áudio deve apresentar uma voz calma, mas assertiva, complementada por texto claro na tela. Demonstre o recurso automático de Legendas, garantindo acessibilidade e engajamento para um público mais amplo, independentemente do som.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador Dinâmico de Anúncios em Vídeo

Liberte o poder da IA para criar anúncios em vídeo atraentes e de alto desempenho em minutos, simplificando seu fluxo de trabalho de produção e engajando seu público-alvo de forma eficaz.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Anúncio
Comece criando ou colando seu roteiro de anúncio. Este texto fundamental aproveita a capacidade central de "Texto-para-vídeo a partir de um roteiro" da HeyGen, transformando suas palavras na base do seu anúncio em vídeo dinâmico.
2
Step 2
Selecione Visuais & Cenas
Aumente o apelo do seu anúncio escolhendo entre "modelos & cenas" profissionais. Esses layouts pré-desenhados fornecem um ponto de partida criativo para construir visuais envolventes adaptados à sua mensagem.
3
Step 3
Personalize com Avatares de IA
Dê vida ao seu anúncio integrando "avatares de IA". Selecione entre uma variedade diversificada de personagens para transmitir sua mensagem, adicionando um toque dinâmico e humano ao seu conteúdo.
4
Step 4
Gere & Exporte Seu Anúncio
Finalize sua criação gerando o vídeo. Utilize "redimensionamento de proporção & exportações" para produzir seu anúncio em vários formatos, garantindo que esteja perfeitamente otimizado para qualquer plataforma de mídia social.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios de Sucesso do Cliente Alimentados por IA

Crie anúncios em vídeo atraentes apresentando histórias de sucesso de clientes para construir confiança e impulsionar conversões.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar os profissionais de marketing a criar anúncios em vídeo de alto desempenho?

A HeyGen é um Gerador de Anúncios em Vídeo com IA que capacita os profissionais de marketing a criar anúncios em vídeo de alto desempenho com uma velocidade sem precedentes. Aproveitando ferramentas alimentadas por IA, ela reduz significativamente o tempo de produção de vídeo ao lidar com visuais, texto e tempo, permitindo que os usuários gerem anúncios em vídeo dinâmicos para várias campanhas de forma eficiente.

Quais ferramentas alimentadas por IA a HeyGen oferece para a criação de anúncios em vídeo?

A HeyGen oferece um conjunto robusto de ferramentas alimentadas por IA, incluindo avatares de IA e capacidades avançadas de texto-para-vídeo. Isso permite uma escrita de roteiro sem interrupções, geração de narração e a aplicação de modelos para construir anúncios em vídeo atraentes, simplificando todo o fluxo de trabalho do conceito à conclusão.

A HeyGen suporta a criação de anúncios em vídeo no estilo UGC?

Sim, a HeyGen é uma excelente ferramenta para criar anúncios em vídeo autênticos no estilo UGC. Com sua ampla gama de avatares de IA e modelos flexíveis, os usuários podem facilmente produzir conteúdo envolvente que ressoe com o público das redes sociais, tornando-se uma ferramenta poderosa para os profissionais de marketing modernos.

Como a HeyGen simplifica o fluxo de trabalho de produção de anúncios em vídeo?

A HeyGen simplifica o fluxo de trabalho de produção de anúncios em vídeo oferecendo ferramentas intuitivas para escrita de roteiro, geração de conteúdo e edição. Os usuários podem utilizar modelos existentes, personalizar a marca com logotipos e cores, e redimensionar anúncios em vídeo para diferentes proporções, garantindo um processo rápido e eficiente para todos os anúncios em vídeo.

