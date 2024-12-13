Vídeo de Anúncio de Produto Dinâmico: Aumente Vendas & ROAS

Aumente as taxas de conversão e ROAS com campanhas de anúncios em vídeo dinâmicos personalizados. O 'Texto-para-vídeo a partir de roteiro' do HeyGen simplifica a criação para resultados ideais.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um anúncio em vídeo personalizado de 45 segundos, projetado para pequenos empresários que estão enfrentando dificuldades com o engajamento de anúncios, enfatizando como eles podem facilmente lançar campanhas de Retargeting eficazes. A estética deve ser limpa e acessível, utilizando cores vibrantes e cenários relacionáveis, com um tom amigável e encorajador. Aproveite os avatares de IA do HeyGen e uma variedade de Modelos & cenas para apresentar diversas ofertas de produtos adaptadas aos interesses individuais dos clientes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um anúncio em vídeo de produto dinâmico e informativo de 60 segundos, direcionado a agências de marketing focadas em otimizar o gasto com anúncios dos clientes e alcançar o máximo ROAS. O estilo visual e de áudio deve ser profissional e autoritário, incorporando visualizações de dados e narração de voz clara e impactante. Mostre como a Otimização Criativa Dinâmica (DCO) pode ser facilmente alcançada usando a extensa biblioteca de Mídia/estoque do HeyGen e redimensionamento & exportação de Aspecto flexível para várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Imagine uma campanha de anúncio em vídeo dinâmico de 30 segundos cativante, voltada para gerentes de produto lançando novas linhas, ilustrando a integração perfeita de seu catálogo de produtos em formatos de vídeo envolventes. O vídeo deve ter um sentimento moderno e aspiracional, exibindo imagens de produtos de alta qualidade com música de fundo energética e sobreposições de texto claras e concisas. Utilize as Legendas/captions do HeyGen e diversos Modelos & cenas para destacar os principais recursos do produto e gerar interesse imediato.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Vídeos de Anúncios de Produtos Dinâmicos

Aproveite o poder dos anúncios em vídeo personalizados para engajar seu público e impulsionar o desempenho, tudo conectando seu catálogo de produtos com nossas ferramentas intuitivas de criação de vídeo.

1
Step 1
Carregue Seu Catálogo de Produtos
Comece carregando seu catálogo de produtos abrangente para servir como base para o conteúdo do seu vídeo de anúncio de produto dinâmico. Este recurso geral garante que todos os seus dados de produtos estejam prontos para integração.
2
Step 2
Crie Seu Modelo de Anúncio Personalizado
Desenhe um anúncio em vídeo cativante usando nossos modelos de anúncios personalizáveis. Aproveite os 'Modelos & cenas' do HeyGen para definir a estrutura visual e a marca dos seus anúncios em vídeo personalizados.
3
Step 3
Aplique Campos de Dados Dinâmicos
Integre campos de dados específicos do produto em seu modelo. Com as capacidades de 'Texto-para-vídeo a partir de roteiro', habilite a Otimização Criativa Dinâmica (DCO) para preencher automaticamente detalhes únicos para cada produto.
4
Step 4
Exporte Seus Anúncios em Vídeo Dinâmicos
Gere e exporte suas campanhas de anúncios em vídeo dinâmicos totalmente personalizadas. Utilize o 'Redimensionamento & exportação de Aspecto' do HeyGen para preparar seus vídeos em vários formatos para diferentes plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Testemunhos de Clientes Personalizados

Aproveite a IA para criar anúncios em vídeo personalizados com histórias de sucesso de clientes, construindo confiança e aumentando as taxas de conversão.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de vídeos de anúncios de produtos dinâmicos?

O HeyGen capacita os usuários a gerar rapidamente anúncios em vídeo personalizados convertendo texto em vídeo, aproveitando modelos de anúncios personalizáveis e avatares de IA. Isso simplifica a configuração de campanhas de anúncios em vídeo dinâmicos.

Qual é o papel da personalização nos Anúncios de Produtos Dinâmicos (DPAs) do HeyGen?

A personalização é central para as capacidades de DPA do HeyGen, permitindo mensagens e elementos visuais adaptados com base em opções de segmentação específicas. Essa abordagem aumenta a eficácia das campanhas de anúncios em vídeo dinâmicos, impulsionando o engajamento.

O HeyGen pode integrar-se a um catálogo de produtos para campanhas de anúncios em vídeo dinâmicos?

Sim, o HeyGen suporta a integração de dados de catálogo de produtos para gerar automaticamente anúncios em vídeo dinâmicos em escala. Essa capacidade garante conteúdo de vídeo relevante e personalizado para campanhas de retargeting.

Como o HeyGen apoia a Otimização Criativa Dinâmica (DCO) para anúncios em vídeo?

O HeyGen permite DCO oferecendo modelos de anúncios flexíveis e geração de vídeo com tecnologia de IA, permitindo ajustes e otimização em tempo real. Isso torna a criação de anúncios em vídeo personalizados altamente econômica para várias opções de segmentação.

