Imagine um vídeo de 45 segundos criado para equipes de L&D, demonstrando a eficiência na geração de módulos de treinamento de conformidade abrangentes. Com um visual profissional e esteticamente limpo, transições de tela dinâmicas e uma narração clara e autoritária gerada por IA, este vídeo deve destacar como a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento de due diligence eficazes.

Gerar Vídeo