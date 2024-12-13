Criador de Vídeos de Anúncios de Dropshipping: Crie Anúncios Virais Rápido

Produza anúncios de vídeo autênticos no estilo UGC sem esforço com avatares de IA realistas, aumentando as conversões dos seus produtos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio atraente de 45 segundos direcionado a empresas de e-commerce focadas em alcançar "anúncios de vídeo de alta conversão", destacando o poder dos modelos de IA. O estilo visual e de áudio deve ser profissional, limpo e direto, empregando uma narração clara e autoritária complementada por música de fundo impactante. Aproveite os Modelos e cenas do HeyGen para um visual polido e garanta que as legendas sejam exibidas de forma proeminente para maximizar a acessibilidade e o engajamento.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um "anúncio de vídeo de dropshipping" dinâmico de 15 segundos especificamente otimizado para "anúncios do TikTok", atraindo proprietários de pequenas empresas que buscam criação rápida de conteúdo. O vídeo deve apresentar visuais rápidos e modernos com áudio cativante, impulsionado por um roteiro conciso e envolvente transformado em vídeo usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro, garantindo enquadramento perfeito com redimensionamento de proporção e exportações.
Prompt de Exemplo 3
Produza um anúncio persuasivo de 60 segundos para agências de marketing, destacando a eficiência do HeyGen como um "Criador de Anúncios de IA" para "anúncios do Facebook". O estilo visual deve ser polido e versátil, demonstrando vários tipos de produtos através de uma rica biblioteca de mídia/suporte de estoque, com avatares de IA autoritários entregando uma narrativa convincente e música de fundo instrumental profissional.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Criador de Vídeos de Anúncios de Dropshipping

Crie facilmente anúncios de vídeo envolventes e de alta conversão para seus produtos de dropshipping usando IA poderosa, aumentando sua presença online.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Anúncio
Comece elaborando a narrativa do seu anúncio. Utilize nosso gerador de scripts de IA para rapidamente delinear um conteúdo atraente ou cole seu próprio roteiro para começar instantaneamente.
2
Step 2
Selecione Atores de IA e Visuais
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA realistas para apresentar seu produto. Enriqueça seu anúncio com mídia de estoque relevante ou carregue suas próprias filmagens e imagens do produto.
3
Step 3
Adicione Toques Profissionais
Maximize o engajamento gerando legendas precisas automaticamente. Personalize ainda mais seu vídeo com opções de narração e controles de branding para combinar com a identidade do seu produto.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Anúncio
Otimize seu vídeo com redimensionamento de proporção para várias plataformas. Baixe seu anúncio de vídeo finalizado e de alta qualidade, pronto para suas campanhas no TikTok, Facebook e mais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Destaque histórias de sucesso de clientes em vídeos de IA envolventes, construindo confiança e prova social para seus produtos de dropshipping.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar anúncios virais de dropshipping?

O HeyGen utiliza atores de IA avançados e scripts de IA para produzir conteúdo altamente envolvente que captura a atenção do público, ajudando você a criar anúncios virais de dropshipping de forma eficiente. Nossa plataforma torna a criação de anúncios de vídeo de alta conversão simples e eficaz para suas campanhas.

O que torna o HeyGen um criador de anúncios de dropshipping eficaz?

O HeyGen se destaca como um criador de anúncios de IA de primeira linha ao fornecer um processo simplificado com modelos de IA personalizáveis e poderosas capacidades de texto-para-vídeo. Isso permite que você gere rapidamente anúncios de vídeo de dropshipping impactantes sem precisar de experiência extensa em produção de vídeo.

O HeyGen pode criar anúncios de vídeo autênticos no estilo UGC para vários mercados?

Sim, o HeyGen permite a criação de anúncios de vídeo autênticos no estilo UGC, completos com diversas vozes de IA e legendas automáticas. Nossos recursos robustos de localização permitem que você adapte seus anúncios de vídeo de alta conversão para públicos globais, garantindo amplo apelo e impacto.

Como o HeyGen garante que meus anúncios de vídeo sejam de alta conversão em várias plataformas?

O HeyGen otimiza sua produção criativa com recursos como redimensionamento flexível de proporção e scripts de IA envolventes, perfeitos para várias plataformas, incluindo anúncios do TikTok e do Facebook. Essa abordagem abrangente garante que seus anúncios de dropshipping sejam de alta conversão e maximizem o engajamento onde quer que sejam publicados.

