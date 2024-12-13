O HeyGen garante que seu conteúdo de vídeo de carro seja versátil e pronto para qualquer plataforma através de seu recurso de redimensionamento de proporção de aspecto. Isso permite uma rápida adaptação a vários formatos de vídeo de mídia social, combinado com opções de exportação de Conteúdo de Alta Qualidade, garantindo que seus vídeos pareçam profissionais em todos os lugares.