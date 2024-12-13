Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos para servir como uma recepção inicial para novos motoristas, detalhando os passos essenciais em sua jornada de integração. Direcione-se a novos motoristas de caminhão e pessoal de entrega com visuais animados e profissionais e uma narração amigável, mas autoritária, gerada por AI da HeyGen, garantindo comunicação clara e estabelecendo um tom positivo para seu papel como novo motorista.

