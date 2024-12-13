Criador de Vídeos para Campanhas de Gotejamento: Impulsione Seu Marketing por E-mail

Produza rapidamente vídeos de marketing personalizados para suas campanhas de e-mail usando nossos extensos Templates & cenas.

Eleve suas interações iniciais com clientes com um vídeo de boas-vindas de 30 segundos. Direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing que buscam causar uma primeira impressão memorável, mostrando como um 'criador de vídeos para campanhas de gotejamento' pode transformar o processo de integração. O estilo visual deve ser claro e convidativo, apresentando avatares de IA amigáveis entregando saudações personalizadas, complementados por música de fundo acústica e animadora. Utilize os avatares de IA da HeyGen para criar uma experiência de boas-vindas envolvente e única para sua estratégia de 'vídeos de marketing por e-mail'.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Está tendo dificuldades para criar variantes suficientes de 'anúncios em vídeo' para suas campanhas de marketing de desempenho? Desenvolva um anúncio em vídeo dinâmico de 45 segundos, direcionado a profissionais de marketing de desempenho e equipes criativas, mostrando o poder de um 'criador de anúncios em vídeo com IA'. O estilo visual deve ser acelerado e moderno, com cortes rápidos e música eletrônica energética, destacando como os Templates & cenas da HeyGen permitem uma rápida iteração e testes A/B de seus ativos criativos dentro de suas sequências de gotejamento.
Prompt de Exemplo 2
Imagine impulsionar sua 'geração de leads' com e-mails verdadeiramente 'personalizados'. Crie um vídeo explicativo profissional de 60 segundos, voltado para equipes de vendas e criadores de conteúdo, demonstrando como elaborar mensagens de acompanhamento envolventes. O estilo visual deve ser limpo e tranquilizador, apresentando um avatar de IA conhecedor falando diretamente ao espectador com música de fundo instrumental e calorosa. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar conteúdo personalizado para cada lead, tornando seus esforços de 'criador de vídeos de marketing' mais impactantes.
Prompt de Exemplo 3
Simplifique fluxos de trabalho complexos de 'vídeos de marketing por e-mail' com um vídeo instrucional conciso de 30 segundos. Este vídeo deve ser direcionado a gerentes de marketing e aqueles que supervisionam 'fluxos de trabalho' automatizados, focando na eficiência e na facilidade de uso de um 'criador de vídeos para campanhas de gotejamento'. O estilo visual deve ser elegante e informativo, usando texto claro na tela e música ambiente sutil para transmitir facilidade de uso. Aproveite a geração de narração da HeyGen para manter uma voz de marca consistente em todos os seus vídeos instrucionais.
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Campanhas de Gotejamento

Construa facilmente séries de vídeos envolventes para suas campanhas de gotejamento por e-mail com ferramentas impulsionadas por IA, aumentando o engajamento e impulsionando melhores taxas de conversão.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Vídeo
Gere rapidamente vídeos atraentes utilizando nossa diversa biblioteca de templates & cenas, fornecendo uma base visual sólida para sua série de vídeos de marketing.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Aumente a personalização escolhendo entre uma ampla gama de avatares de IA para narrar suas mensagens, tornando seus vídeos de marketing por e-mail mais envolventes e relacionáveis.
3
Step 3
Adicione Seus Elementos de Marca
Mantenha a consistência da marca em todos os seus vídeos aplicando nossos controles de marca para logotipos e cores, garantindo que cada peça esteja alinhada com a identidade da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Integre
Finalize seu conteúdo de vídeo aproveitando nosso redimensionamento de proporção de aspecto e recursos de exportação, preparando-o para implantação perfeita dentro do seu criador de vídeos para campanhas de gotejamento.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Exiba Depoimentos de Clientes

.

Utilize vídeos de IA para exibir de forma convincente histórias de sucesso de clientes, construindo confiança e convertendo leads em seus funis de nutrição.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de anúncios em vídeo eficazes com IA?

A HeyGen utiliza ferramentas impulsionadas por IA, incluindo avatares de IA e texto-para-vídeo a partir de roteiro, para agilizar o processo de produção de vídeos de marketing e anúncios em vídeo de alta qualidade. Sua extensa biblioteca de templates também ajuda a acelerar a criação de anúncios para várias plataformas de mídia social.

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos de marketing personalizados para campanhas de e-mail?

Sim, a HeyGen capacita os usuários a gerar vídeos de marketing por e-mail personalizados e até mesmo anúncios em vídeo UGC únicos, tornando as campanhas de gotejamento mais envolventes. Você pode personalizar vídeos com controles de marca e integrá-los em seus fluxos de trabalho de geração de leads.

Quais ativos criativos a HeyGen fornece para produção de vídeo?

A HeyGen oferece um editor de vídeo online robusto com uma interface de arrastar e soltar, apresentando uma rica biblioteca de templates, avatares de IA, mídia de estoque, geração de narração e música integrada. Esses recursos ajudam os usuários a criar vídeos promocionais e conteúdos explicativos de forma fácil e envolvente.

Como a HeyGen apoia a criação de vídeos de marketing para várias plataformas de mídia social?

A HeyGen permite que você crie vídeos promocionais sem esforço e os otimize para diferentes plataformas de mídia social através do redimensionamento de proporção de aspecto e opções de exportação flexíveis. Isso garante que seus anúncios em vídeo e conteúdos, como YouTube Shorts, tenham uma aparência profissional em todos os lugares, mantendo a aparência e o estilo da sua marca com controles de marca personalizados.

