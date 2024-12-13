Criador de Vídeos de Atualização para Doadores: Aumente o Engajamento e a Arrecadação

Crie facilmente atualizações profissionais e comoventes para doadores e vídeos de arrecadação de fundos usando modelos e cenas personalizáveis.

426/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos de 'vídeos de agradecimento' para doadores recentes ou novos apoiadores, entregue por meio de campanhas de e-mail. O vídeo deve ter um estilo visual brilhante, otimista e profissional, com uma narração amigável e acessível. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen para gerar eficientemente a mensagem de gratidão e reconhecer seu valioso apoio aos esforços de arrecadação de fundos sem fins lucrativos.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo envolvente de 45 segundos de 'vídeos de arrecadação de fundos' para potenciais novos doadores e seguidores mais amplos nas redes sociais, mostrando uma atualização específica do projeto. O estilo visual deve ser dinâmico e informativo, com branding consistente ao longo do vídeo, acompanhado por uma trilha sonora energética. Integre o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para montar rapidamente visuais atraentes que destacam o progresso do projeto e incentivam o compartilhamento nas redes sociais.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo comovente de 20 segundos de 'vídeos personalizados' para doadores individuais de alto valor, enviado como uma atualização direta sobre seu impacto específico. O vídeo deve ter um estilo visual íntimo e sincero, replicando uma sensação de câmera direta com música de fundo suave e pessoal. Empregue a geração de narração da HeyGen para adicionar um toque único, caloroso e pessoal, aprimorando essas comunicações cruciais com doadores.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Atualização para Doadores

Crie facilmente atualizações de vídeo personalizadas e impactantes para engajar seus doadores, compartilhar o progresso da sua missão e fortalecer relações duradouras.

1
Step 1
Crie Sua Mensagem Personalizada
Comece escrevendo seu roteiro ou escolhendo entre nossos modelos profissionais para criar uma atualização envolvente para doadores. Nossa capacidade de Texto-para-vídeo transforma suas palavras em um vídeo dinâmico.
2
Step 2
Adicione Visuais Envolventes
Enriqueça seu vídeo com visuais poderosos. Incorpore os logotipos e cores da sua organização com nossos controles intuitivos de Branding para manter uma aparência consistente e profissional.
3
Step 3
Selecione Seu Apresentador
Escolha o método de entrega perfeito para sua mensagem. Utilize avatares de IA realistas para apresentar sua atualização ou gere uma narração com som natural para uma narrativa impactante.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe o Impacto
Finalize seu vídeo e compartilhe o progresso da sua missão sem esforço. Com redimensionamento e exportação de Aspecto flexíveis, sua atualização está pronta para qualquer plataforma, desde redes sociais até campanhas de e-mail.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Agradecimento Personalizados

.

Entregue mensagens de vídeo personalizadas e comoventes para expressar gratidão e construir conexões mais fortes, garantindo a retenção e lealdade dos doadores.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar os vídeos de atualização para doadores da nossa organização sem fins lucrativos?

A HeyGen capacita organizações sem fins lucrativos a criar vídeos de atualização para doadores e vídeos de arrecadação de fundos envolventes usando modelos personalizáveis e avatares de IA, facilitando o compartilhamento de histórias impactantes de doadores. Nossas ferramentas de edição de arrastar e soltar simplificam o processo de criação de vídeos.

O que torna a HeyGen ideal para criar vídeos de agradecimento personalizados?

A HeyGen permite que você gere vídeos personalizados, incluindo vídeos de agradecimento comoventes, com facilidade. Você pode incorporar a marca da sua organização, adicionar logotipos personalizados e usar capacidades de texto-para-vídeo para criar mensagens únicas que constroem empatia e fortalecem as relações com os doadores.

A HeyGen pode simplificar o processo de criação de vídeos para campanhas de arrecadação de fundos?

Com certeza, o criador de vídeos de IA da HeyGen simplifica todo o processo de criação de vídeos para suas campanhas de arrecadação de fundos. Com funcionalidade de texto-para-vídeo, geração de narração e modelos prontos para uso, você pode rapidamente produzir vídeos de alta qualidade para compartilhamento em redes sociais e campanhas de e-mail.

A HeyGen oferece controles de branding robustos para vídeos de organizações sem fins lucrativos?

Sim, a HeyGen fornece extensos controles de branding para garantir que seus vídeos de organizações sem fins lucrativos mantenham uma aparência consistente. Você pode personalizar modelos, adicionar o logotipo da sua organização, escolher cores específicas e incluir legendas personalizadas para alinhar perfeitamente com a identidade da sua marca.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo