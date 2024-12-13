O Gerador Definitivo de Vídeos de Atualização para Doadores

Aumente o engajamento dos doadores com vídeos impulsionados por IA, facilmente gerados de texto para vídeo.

Crie um vídeo explicativo de 1 minuto direcionado a administradores de ONGs e gerentes de captação de recursos, demonstrando como gerar rapidamente vídeos abrangentes de atualização para doadores. O estilo visual deve ser claro, profissional e informativo, apresentando tutoriais com captura de tela da plataforma, enquanto o áudio deve empregar uma narração autoritária, mas tranquilizadora. Destaque a facilidade de transformar um roteiro simples em um vídeo polido usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para comunicar-se efetivamente com os doadores.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 45 segundos para equipes de captação de recursos e funcionários de relações com doadores, mostrando o poder dos vídeos personalizados no fortalecimento do engajamento dos doadores. Visualmente, o vídeo deve ser acolhedor, amigável e visualmente atraente, apresentando diversos avatares de IA entregando mensagens personalizadas, complementados por uma narração amigável e apreciativa. Enfatize como os avatares de IA do HeyGen podem criar vídeos memoráveis e pessoais de agradecimento aos doadores em escala.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 1 minuto voltado para diretores de marketing e gerentes de mídias sociais que conduzem campanhas de captação de recursos. Este vídeo ilustrará como um gerador de vídeo de IA pode criar rapidamente vídeos de captação de recursos impactantes para mídias sociais. O estilo visual deve ser energético, com cortes rápidos e mídia diversificada otimizada para visualização em dispositivos móveis, acompanhada por uma narração inspiradora e profissional. Demonstre a eficiência do recurso de Geração de Narração do HeyGen na produção de áudio de alta qualidade para suas campanhas.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo tutorial de 90 segundos projetado para novos usuários do HeyGen e criadores de conteúdo dentro de ONGs, focando na criação de vídeos de qualidade profissional para atualizações de doadores. O estilo visual deve ser limpo, passo a passo, destacando elementos da interface do usuário e ativos criativos da plataforma, apoiado por uma narração calma, instrutiva e encorajadora. Ilustre como aproveitar os Modelos e Cenas do HeyGen pode simplificar o processo de criação de vídeos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeos de Atualização para Doadores

Crie facilmente vídeos de agradecimento aos doadores personalizados e de qualidade profissional que contam a história da sua ONG e aumentam o engajamento com facilidade.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Crie sua mensagem personalizada para seus doadores. Utilize nosso poderoso recurso de texto-para-vídeo para transformar instantaneamente seu texto em narrações envolventes, economizando tempo e recursos.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Enriqueça sua narrativa escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais e avatares de IA. Personalize cenas com sua própria mídia ou aproveite nossa extensa biblioteca de estoque para ilustrar perfeitamente seu impacto.
3
Step 3
Adicione Seu Branding
Incorpore o logotipo e as cores da sua organização usando nossos controles de branding para manter uma aparência consistente e profissional. Garanta acessibilidade e amplo alcance com legendas automáticas.
4
Step 4
Exporte e Engaje
Gere seus vídeos de qualidade profissional em múltiplas proporções, otimizados para várias plataformas. Compartilhe facilmente seus vídeos impactantes de atualização para doadores para fortalecer conexões e aprofundar o engajamento dos doadores.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos Inspiradores de Agradecimento aos Doadores

.

Desenvolva vídeos emocionantes que agradecem profundamente os doadores e inspiram efetivamente o apoio contínuo à sua causa vital com qualidade profissional.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de atualização para doadores?

O HeyGen transforma roteiros em vídeos envolventes de atualização para doadores, aproveitando avatares de IA e geração de narração. Este processo contínuo garante que os vídeos sejam envolventes e personalizados, aumentando o engajamento dos doadores.

Quais recursos tornam o HeyGen ideal para as necessidades de storytelling de ONGs?

O HeyGen oferece modelos de vídeo personalizáveis e avatares de IA de qualidade profissional, perfeitos para ONGs. Ele fornece uma plataforma robusta para criar vídeos cativantes de captação de recursos e storytelling sem complexidade técnica.

O HeyGen pode ajudar na adição de legendas a vídeos de captação de recursos?

Sim, o HeyGen facilita a geração automática de legendas, melhorando a acessibilidade e o engajamento. Este recurso é especialmente valioso para alcançar um público mais amplo nas plataformas de mídia social.

O HeyGen suporta upload de mídia e branding?

Certamente, o HeyGen permite que os usuários façam upload de suas mídias e oferece controles de branding, incluindo integração de logotipo e cores. Isso garante consistência e alinhamento com a identidade visual da sua organização em todas as saídas de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo