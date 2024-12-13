Crie um vídeo explicativo de 1 minuto direcionado a administradores de ONGs e gerentes de captação de recursos, demonstrando como gerar rapidamente vídeos abrangentes de atualização para doadores. O estilo visual deve ser claro, profissional e informativo, apresentando tutoriais com captura de tela da plataforma, enquanto o áudio deve empregar uma narração autoritária, mas tranquilizadora. Destaque a facilidade de transformar um roteiro simples em um vídeo polido usando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen para comunicar-se efetivamente com os doadores.

