Criador de Vídeos de Agradecimento a Doadores: Aumente a Retenção de Doadores

Crie mensagens de vídeo personalizadas com texto-para-vídeo, fortalecendo o engajamento e a apreciação dos doadores.

Crie um vídeo emocionante de 1 minuto agradecendo doadores individuais, aproveitando as capacidades do "criador de vídeos de agradecimento a doadores" da HeyGen para produzir uma mensagem calorosa e sincera com um avatar de IA entregando seu roteiro personalizado. Esta mensagem de vídeo personalizada deve ter um estilo visual profissional, mas acessível, complementado por áudio claro gerado através de texto-para-vídeo a partir do roteiro, tornando cada agradecimento único e impactante para seus apoiadores.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para equipes de captação de recursos que buscam melhorar a "retenção de doadores", produza um vídeo inspirador de 90 segundos que mostre o impacto das doações, utilizando os "modelos e cenas" da HeyGen para montar rapidamente uma narrativa impactante. O estilo visual deve ser edificante e transmitir esperança, apoiado por uma geração de narração convincente que articule claramente a missão da organização e a apreciação para fomentar conexões mais fortes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrutivo de 2 minutos demonstrando as vantagens técnicas de uma "plataforma de mensagens de vídeo personalizadas" integrada com "integração de CRM" para comunicações em massa com doadores. Este vídeo informativo e claro, direcionado a gerentes de operações de ONGs, deve usar "legendas" da HeyGen para acessibilidade e incorporar visuais relevantes da "biblioteca de mídia/suporte de estoque" para explicar claramente o fluxo de trabalho e os ganhos de eficiência.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo dinâmico de 45 segundos de "atualizações de projeto" para doadores, ilustrando conquistas recentes e planos futuros com um estilo visual envolvente. Como um "criador de vídeos de IA", a HeyGen facilita a criação desta atualização vibrante, permitindo que você ajuste facilmente o "redimensionamento de proporção de aspecto e exportações" do vídeo para várias plataformas, enquanto garante que sua mensagem concisa seja entregue de forma eficaz através de texto-para-vídeo a partir do roteiro.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Agradecimento a Doadores

Crie facilmente vídeos de agradecimento a doadores emocionantes e personalizados que promovem relacionamentos mais fortes e celebram o impacto de cada contribuição.

1
Step 1
Escolha um Modelo ou Comece do Zero
Selecione entre uma variedade de modelos e cenas projetados para agradecimento a doadores, ou comece com uma tela em branco. Isso fornece um ponto de partida rápido e profissional para sua mensagem.
2
Step 2
Adicione Sua Mensagem Personalizada
Insira seu roteiro ou use a funcionalidade de texto-para-vídeo para gerar conteúdo dinâmico. Você pode até incorporar avatares de IA para entregar sua mensagem, adicionando um toque pessoal único.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade de Marca
Integre perfeitamente os controles de branding da sua organização, como logotipos, cores e fontes personalizadas, para garantir que seu vídeo de agradecimento reflita sua identidade única. Melhore-o ainda mais com mídia da sua biblioteca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe com os Doadores
Uma vez que seu vídeo personalizado esteja completo, exporte-o no formato e proporção de aspecto desejados. Agora você está pronto para compartilhar seu impactante vídeo de agradecimento a doadores diretamente com seus apoiadores via e-mail ou plataformas sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire o Engajamento Contínuo dos Doadores

.

Crie vídeos inspiradores que transmitam gratidão genuína, promovendo conexões mais profundas e incentivando o apoio contínuo.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos personalizados de agradecimento a doadores para ONGs?

A HeyGen funciona como um criador de vídeos de IA, simplificando a criação de vídeos personalizados de agradecimento a doadores. As ONGs podem aproveitar modelos profissionais, adicionar seus elementos de marca e utilizar capacidades de texto-para-vídeo com avatares de IA e geração de narração para produzir rapidamente mensagens de agradecimento envolventes.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para gerar mensagens de vídeo personalizadas em escala?

A HeyGen é uma plataforma robusta de mensagens de vídeo personalizadas, permitindo mensagens de vídeo em massa através de sua avançada tecnologia de texto-para-vídeo e avatares de IA. Isso permite que as organizações criem e enviem de forma eficiente inúmeras mensagens únicas de agradecimento a doadores, economizando tempo e recursos significativos.

A HeyGen pode integrar-se com plataformas existentes para enviar vídeos de agradecimento a doadores?

Sim, a HeyGen é projetada como uma plataforma abrangente de mensagens de vídeo com integrações poderosas para entrega perfeita de seus vídeos de captação de recursos. Você pode facilmente compartilhar seus vídeos personalizados de agradecimento a doadores por e-mails ou incorporá-los em páginas de destino com marca para melhorar o engajamento e a retenção de doadores.

Como as ONGs podem manter sua identidade de marca usando a HeyGen para vídeos de captação de recursos?

A HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que as ONGs integrem perfeitamente sua marca única com logotipos e cores personalizadas em seus vídeos de captação de recursos e agradecimento a doadores. Além disso, recursos como legendas garantem que seu conteúdo de vídeo personalizado seja acessível, profissional e consistente com sua marca.

