Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos direcionado a organizações sem fins lucrativos que desejam criar "vídeos de agradecimento escaláveis" que aumentem significativamente o "engajamento dos doadores". O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor, inspirador e comovente, apresentando histórias de sucesso e imagens impactantes. Empregue "Modelos e cenas" da HeyGen para simplificar o processo de criação e "Geração de narração" para adicionar uma narração emocional e profissional sem precisar de equipamentos de gravação.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de visão técnica de 2 minutos para "equipes de captação de recursos" explorando as funcionalidades avançadas de uma "plataforma de mensagens de vídeo" abrangente. O estilo visual deve ser moderno e orientado por infográficos, demonstrando recursos robustos e integração de dados, acompanhado por uma voz clara e autoritária. Garanta que "Legendas" sejam incluídas automaticamente para acessibilidade e utilize "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" para preencher o vídeo com visuais relevantes e de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de 45 segundos para profissionais de captação de recursos, destacando como manter a consistência da marca ao desenvolver conteúdo de "criador de vídeos de gestão de doadores". O estilo visual deve ser polido e alinhado à marca, apresentando um "avatar de IA" amigável e profissional interagindo com elementos da marca. Aproveite os "avatares de IA" da HeyGen para uma representação consistente na tela e use "Redimensionamento de proporção e exportações" para garantir que os vídeos fiquem perfeitos em todos os canais de comunicação com doadores.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos de Gestão de Doadores

Crie facilmente mensagens de vídeo impactantes e personalizadas para agradecer doadores e fortalecer o engajamento com a missão da sua organização sem fins lucrativos.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo
Comece selecionando de uma biblioteca de "Modelos e cenas" profissionais, adaptados para gestão de doadores, ou comece com uma tela em branco para criar sua mensagem única.
2
Step 2
Adicione Sua Mensagem Personalizada
Cole seu roteiro para entregar "mensagens de vídeo personalizadas" emocionantes usando nossa capacidade de "Texto para vídeo a partir de roteiro", ou grave sua voz diretamente para um toque autêntico.
3
Step 3
Personalize com Sua Marca
Aplique o logotipo e as cores da sua organização usando poderosos "Controles de branding (logotipo, cores)" para garantir que cada vídeo de agradecimento reflita perfeitamente a identidade única da sua organização sem fins lucrativos.
4
Step 4
Gere e Entregue Impacto
Gere seu vídeo final, pronto para distribuição em qualquer "plataforma de mensagens de vídeo", garantindo que seus vídeos de agradecimento impactantes alcancem cada doador.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Impacto dos Doadores

Produza vídeos envolventes que demonstrem claramente a diferença positiva que as contribuições dos doadores fazem.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de agradecimento personalizados para doadores?

A HeyGen utiliza sua plataforma impulsionada por IA com avatares de IA avançados e capacidades de texto para vídeo, permitindo que equipes de captação de recursos gerem mensagens de vídeo personalizadas e escaláveis a partir de um simples roteiro. Essa automação simplifica significativamente a produção de conteúdo envolvente de gestão de doadores.

A HeyGen pode integrar a marca da minha organização sem fins lucrativos nos vídeos de engajamento de doadores?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você aplique consistentemente os logotipos, cores e fontes da sua organização sem fins lucrativos em todas as suas mensagens de vídeo. Isso garante que cada vídeo de agradecimento reforce poderosamente a identidade única da sua organização.

Quais recursos a HeyGen oferece para criar rapidamente muitos vídeos de gestão de doadores?

A robusta plataforma de mensagens de vídeo da HeyGen é projetada para criação de conteúdo escalável, permitindo que você gere inúmeras mensagens de vídeo personalizadas de forma eficiente. Utilize nossos modelos e recursos de automação para produzir grandes volumes de vídeos de gestão de doadores sem comprometer a qualidade.

Como a HeyGen pode simplificar o processo de criação e gestão de vídeos para minha equipe?

A HeyGen simplifica o fluxo de trabalho permitindo que você colete, adicione, legende e edite vídeos diretamente na plataforma. Suas integrações poderosas aumentam ainda mais a eficiência, garantindo uma experiência perfeita para gerenciar suas campanhas de criador de vídeos de gestão de doadores.

