Crie um vídeo personalizado de 30 segundos para expressar sincera gratidão aos doadores recentes, apresentando um avatar de IA envolvente que entrega uma mensagem calorosa diretamente a eles. Este vídeo, voltado para apoiadores individuais, deve ter um estilo visual inspirador e sincero, complementado por uma música de fundo suave e inspiradora, perfeito para gerar vídeos de agradecimento impactantes para doadores.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de arrecadação de fundos de 45 segundos que mostre o impacto tangível das doações por meio de uma poderosa história de impacto, direcionado a potenciais novos doadores. O estilo visual deve ser inspirador e quase documental, acompanhado por uma trilha sonora emocional e esperançosa, facilmente montado usando os diversos Modelos e cenas do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma mensagem de boas-vindas de 60 segundos com o Gerador de Vídeo de Integração de Doadores para novos doadores recorrentes, destacando como seu apoio consistente fará a diferença, aumentando assim o engajamento dos doadores. Este vídeo, destinado a novos contribuintes, deve manter um estilo visual claro e acolhedor, com uma narração profissional, e pode ser eficientemente criado diretamente de um roteiro usando o recurso Texto-para-vídeo do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo vibrante de 30 segundos para alcance de doadores, projetado para marketing em redes sociais, visando atrair um amplo público para uma campanha de conscientização geral. O estilo visual deve ser dinâmico e envolvente, usando cores vivas e imagens positivas, acompanhado por música animada e inspiradora, tudo obtido facilmente da extensa biblioteca de mídia/estoque do HeyGen.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeo para Alcance de Doadores

Crie rapidamente vídeos envolventes de arrecadação de fundos e agradecimento para sua organização sem fins lucrativos, engajando doadores com mensagens personalizadas e histórias de impacto poderosas.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione entre uma variedade de modelos profissionalmente projetados, adaptados para vídeos de arrecadação de fundos, ou comece com uma tela em branco para criar sua mensagem única de alcance de doadores.
2
Step 2
Crie Sua Mensagem Personalizada
Escreva seu roteiro para vídeos de agradecimento a doadores ou histórias de impacto, depois escolha um avatar de IA para entregar sua mensagem de texto-para-vídeo com emoção e clareza autênticas.
3
Step 3
Aprimore Visuais e Som
Utilize a biblioteca de mídia/suporte de estoque para adicionar visuais e música envolventes. Gere narrações profissionais e garanta acessibilidade com legendas automáticas.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Produza seu vídeo de alcance de doadores de alta qualidade no formato de proporção desejado e exporte-o facilmente, pronto para se conectar com doadores em todos os seus canais de comunicação.

Compartilhe histórias poderosas de impacto dos doadores

Crie vídeos envolventes para destacar o sucesso e o impacto das doações, promovendo relacionamentos mais profundos com os doadores.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a gerar vídeos impactantes para alcance de doadores?

O HeyGen serve como um poderoso motor criativo, permitindo que organizações sem fins lucrativos gerem facilmente vídeos envolventes para alcance de doadores. Utilize avatares de IA e a funcionalidade de texto-para-vídeo para compartilhar histórias impactantes que ressoam e impulsionam o engajamento.

Posso criar vídeos personalizados de agradecimento a doadores com o HeyGen?

Com certeza, o HeyGen torna a criação de vídeos personalizados de agradecimento a doadores simples e eficiente. Use nossos modelos personalizáveis e geração avançada de narração para adicionar um toque único e sincero que fortalece o engajamento dos doadores.

O que torna o HeyGen um gerador eficaz de vídeos de integração de doadores?

O HeyGen simplifica a criação de vídeos envolventes de integração de doadores usando ferramentas de edição intuitivas de arrastar e soltar e modelos profissionais. Incorpore facilmente sua marca e adicione legendas para garantir que sua mensagem seja clara e acolhedora.

Como o HeyGen apoia a criação de vídeos de arrecadação de fundos para redes sociais?

O HeyGen capacita organizações sem fins lucrativos a criar vídeos dinâmicos de arrecadação de fundos otimizados para marketing em redes sociais. Acesse uma rica biblioteca de mídia e música de estoque e utilize o redimensionamento flexível de proporção para garantir que seu conteúdo fique ótimo em qualquer plataforma.

