Absolutamente, o HeyGen oferece controles de Branding robustos, permitindo que você integre perfeitamente seu logotipo e cores da marca em todo o seu conteúdo de vídeo. Combinado com avatares de IA e saída fotorrealista, você pode gerar conteúdo de qualidade de estúdio que mantém uma identidade de marca consistente e profissional em todas as plataformas, incluindo redimensionamento de proporção para várias exportações.