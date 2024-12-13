Crie um tutorial técnico conciso de 1 minuto demonstrando como a equipe de uma organização sem fins lucrativos pode rapidamente gerar vídeos personalizados do doador do mês. O vídeo deve ter um estilo visual claro e instrutivo com uma narração profissional e amigável, guiando os usuários na escrita de um roteiro e, em seguida, utilizando os recursos de geração de texto para vídeo e narração do HeyGen para produzir uma mensagem de agradecimento de alta qualidade para seus dedicados apoiadores.

Gerar Vídeo