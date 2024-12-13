Aumente a Retenção de Doadores com Nosso Criador de Vídeos do Doador do Mês

Melhore a retenção de doadores e construa relacionamentos mais fortes criando mensagens de agradecimento personalizadas e com marca, aproveitando controles de branding poderosos para um visual consistente.

Crie um tutorial técnico conciso de 1 minuto demonstrando como a equipe de uma organização sem fins lucrativos pode rapidamente gerar vídeos personalizados do doador do mês. O vídeo deve ter um estilo visual claro e instrutivo com uma narração profissional e amigável, guiando os usuários na escrita de um roteiro e, em seguida, utilizando os recursos de geração de texto para vídeo e narração do HeyGen para produzir uma mensagem de agradecimento de alta qualidade para seus dedicados apoiadores.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo animador de 45 segundos para pequenas organizações sem fins lucrativos e coordenadores de voluntários, mostrando como eles podem facilmente produzir um vídeo profissional. O estilo visual deve ser acessível e acolhedor, acompanhado por música de fundo entusiasmada, ilustrando a personalização dos modelos e cenas do HeyGen com elementos da biblioteca de mídia/suporte de estoque para criar atualizações envolventes ou notas de agradecimento.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo instrucional refinado de 90 segundos voltado para gerentes de marketing e comunicação em organizações sem fins lucrativos, focando em estratégias para melhorar a retenção de doadores. A apresentação visual deve ser envolvente e profissional com narração clara, enfatizando como aprimorar vídeos de agradecimento utilizando o recurso de legendas do HeyGen e otimizando o conteúdo através do redimensionamento de proporção e exportações para distribuição em múltiplas plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um guia técnico abrangente de 2 minutos para produtores de vídeos de arrecadação de fundos e criadores de conteúdo de organizações sem fins lucrativos, explicando o processo de criação de mensagens inovadoras de vídeos de arrecadação de fundos. O vídeo deve adotar um estilo visual moderno e profissional com um tom autoritário, detalhando como aproveitar os avatares de IA do HeyGen, combinados com a geração de texto para vídeo e narração, para entregar apelos e atualizações convincentes.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos do Doador do Mês

Crie facilmente vídeos de agradecimento impactantes e personalizados para seus principais doadores, promovendo relacionamentos mais fortes e incentivando a generosidade contínua.

1
Step 1
Selecione Seu Modelo
Comece escolhendo entre uma variedade de modelos de vídeo profissionalmente projetados que ressoam com a mensagem e o estilo da sua organização, preparando o cenário para seu agradecimento.
2
Step 2
Crie Sua Mensagem Personalizada
Utilize o recurso de texto para vídeo do HeyGen para rapidamente gerar uma mensagem de vídeo personalizada e sincera, fazendo com que cada doador se sinta verdadeiramente valorizado.
3
Step 3
Adicione Seus Elementos de Marca
Enriqueça seu vídeo aplicando os controles de branding da sua organização, incluindo logotipos e paletas de cores específicas, para garantir um visual consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Apreciação
Finalize seu vídeo e use nosso recurso de redimensionamento de proporção e exportações para prepará-lo para várias plataformas, promovendo a retenção de doadores através de uma gratidão genuína.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhe Histórias de Doadores nas Redes Sociais

.

Produza rapidamente vídeos curtos e cativantes para plataformas sociais para amplificar o reconhecimento dos doadores e expandir seu alcance.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen auxilia com legendas e edição para vídeos personalizados?

O HeyGen gera automaticamente legendas precisas para todos os seus vídeos, melhorando a acessibilidade. Você pode facilmente editar essas legendas e outros elementos do vídeo para aperfeiçoar seus vídeos personalizados antes da exportação.

O HeyGen oferece integrações para simplificar mensagens de vídeo de retenção de doadores?

Embora integrações diretas específicas estejam em constante evolução, o HeyGen se concentra em produzir mensagens de vídeo de alta qualidade que são facilmente exportáveis para uso em várias plataformas, incluindo campanhas de e-mail, para efetivamente aumentar a retenção de doadores.

Quais controles de branding estão disponíveis no HeyGen para conteúdo de vídeo de organizações sem fins lucrativos?

O HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore o logotipo e as cores da sua organização no conteúdo de vídeo de organizações sem fins lucrativos. Utilize modelos de vídeo personalizáveis e adicione suas próprias imagens, GIFs e outros meios para manter um conteúdo com marca consistente.

O HeyGen pode simplificar o processo de edição de vídeo para projetos complexos de criadores de vídeos de arrecadação de fundos?

Sim, o HeyGen simplifica a edição de vídeo transformando roteiros em vídeos profissionais com avatares de IA e narrações. Sua interface intuitiva e edição baseada em cenas simplificam projetos complexos, tornando o HeyGen uma ferramenta eficiente para criadores de vídeos de arrecadação de fundos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo