O HeyGen oferece suporte a uma distribuição versátil para seus vídeos de arrecadação de fundos e agradecimento, permitindo que você envie vídeos facilmente por e-mail, publique-os como vídeos em redes sociais ou os incorpore em páginas de destino com marca. A plataforma também oferece integrações de CRM para um fluxo de trabalho contínuo.