Criador de Vídeos de Mensagens para Doadores: Vídeos Personalizados de Agradecimento

Aumente a retenção de doadores e a arrecadação de fundos com mensagens de vídeo personalizadas, criadas facilmente a partir de um roteiro usando nossa poderosa tecnologia de Texto-para-vídeo.

423/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de arrecadação de fundos impactante de 45 segundos voltado para grandes doadores, mostrando os resultados diretos de suas contribuições com um estilo visual profissional e inspirador. Este vídeo personalizado pode ser criado usando o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para uma mensagem precisa, garantindo uma narração clara e motivadora e legendas opcionais para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo envolvente de 60 segundos contando a história de um doador, projetado para redes sociais, destacando uma história de sucesso específica com uma narrativa visual emocional, mas esperançosa, e música de fundo edificante. Aproveite o suporte da biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para aprimorar os visuais e use o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para otimizá-lo para várias plataformas sociais, visando inspirar novo engajamento e apoio para esforços de arrecadação de fundos sem fins lucrativos.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um breve vídeo personalizado de 15 segundos para mensagens de aniversário de doadores, promovendo a retenção de doadores através de um estilo visual leve e festivo, com gráficos vibrantes e alegres e música de fundo suave. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para personalizar e marcar rapidamente essas mensagens, criando uma experiência consistente e apreciativa para cada doador.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Mensagens para Doadores

Crie facilmente mensagens de vídeo personalizadas e impactantes para agradecer doadores, compartilhar histórias e aumentar o engajamento, fazendo com que cada apoiador se sinta verdadeiramente apreciado.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo sua mensagem de agradecimento sincera. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo a partir de um roteiro para transformar suas palavras em uma história visual envolvente.
2
Step 2
Personalize Seus Visuais
Personalize seu vídeo com o estilo único de sua organização. Aplique controles de marca como seu logotipo personalizado e cores da marca para garantir uma aparência consistente e profissional.
3
Step 3
Enriqueça com Voz e Mídia
Dê vida à sua mensagem. Selecione a geração de Narração com tecnologia de IA ou adicione música de fundo. Você também pode integrar mídia relevante de nossa biblioteca de estoque para ilustrar ainda mais seu impacto.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Sua Mensagem
Finalize a criação do seu vídeo selecionando a proporção de aspecto ideal para várias plataformas. Exporte seu vídeo personalizado de agradecimento aos doadores e compartilhe-o facilmente por e-mail ou redes sociais para se conectar com seus apoiadores.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre histórias de impacto dos doadores com vídeos envolventes de IA

.

Produza vídeos poderosos com tecnologia de IA que apresentam vividamente os resultados positivos das doações, promovendo conexões mais fortes e confiança com os apoiadores.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen possibilita mensagens de vídeo personalizadas para doadores?

O HeyGen permite que você crie vídeos altamente personalizados usando avatares de IA e Criação de Texto-para-Vídeo, fazendo com que cada mensagem para doadores pareça única e autêntica. Esses vídeos personalizados podem aumentar significativamente o engajamento em seus esforços de arrecadação de fundos sem fins lucrativos.

Quais recursos o HeyGen oferece para a criação eficiente de vídeos de arrecadação de fundos?

O HeyGen fornece um Gerador de Vídeos de IA eficiente para criar vídeos de arrecadação de fundos impactantes, completos com modelos personalizáveis e controles de marca. Essa capacidade de geração de vídeo de ponta a ponta simplifica o processo de produção de conteúdo atraente para sua organização sem fins lucrativos.

Onde posso distribuir os vídeos de arrecadação de fundos e agradecimento aos doadores feitos com o HeyGen?

O HeyGen oferece suporte a uma distribuição versátil para seus vídeos de arrecadação de fundos e agradecimento, permitindo que você envie vídeos facilmente por e-mail, publique-os como vídeos em redes sociais ou os incorpore em páginas de destino com marca. A plataforma também oferece integrações de CRM para um fluxo de trabalho contínuo.

Como o HeyGen simplifica a criação de histórias de doadores e vídeos de agradecimento?

O HeyGen simplifica a geração de histórias de doadores e vídeos de agradecimento atraentes com seu recurso de Criação de Texto-para-Vídeo e ferramentas de edição fáceis de usar. Você também pode adicionar legendas e subtítulos, garantindo que suas importantes mensagens para doadores sejam claras e acessíveis a todos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo