Criador de Vídeos de Envolvimento de Doadores: Engaje Seus Apoiadores

Crie vídeos de arrecadação de fundos envolventes com narrativas personalizadas. Use avatares de AI para conectar-se profundamente e impulsionar o engajamento dos doadores.

487/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de arrecadação de fundos impactante de 60 segundos, direcionado a novos doadores em potencial e organizações de concessão, com o objetivo de mostrar o impacto profundo das contribuições passadas. O estilo visual e de áudio deve ser inspirador e profissional, incorporando cortes dinâmicos e uma narração poderosa e esperançosa. Aproveite o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar eficientemente sua narrativa envolvente em uma apresentação polida do sucesso da sua missão.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo conciso de 30 segundos de atualização de engajamento de doadores, especificamente para doadores recorrentes e grandes contribuintes, celebrando conquistas recentes e marcos de projetos. O vídeo deve adotar um estilo visual informativo e celebrativo, usando visuais brilhantes e narração clara e concisa para destacar o progresso. Empregue os Modelos & cenas da HeyGen para manter a consistência da marca e agilizar a produção dessas atualizações cruciais.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo autêntico de 50 segundos dos bastidores, enfatizando o envolvimento direto dos doadores e seus resultados tangíveis, direcionado a doadores engajados interessados em transparência operacional. O estilo visual e de áudio deste vídeo deve ser franco e amigável, apresentando um tom de conversa e incorporando filmagens do mundo real para ilustrar o impacto. Melhore a narrativa visual utilizando o suporte de biblioteca de mídia/estoque da HeyGen para complementar qualquer conteúdo gerado pelo usuário.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Vídeos de Envolvimento de Doadores

Capacite sua organização sem fins lucrativos a criar vídeos impactantes e personalizados que engajem doadores e amplifiquem sua missão com facilidade e eficiência.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre modelos personalizáveis projetados para mensagens de agradecimento ou vídeos de arrecadação de fundos para rapidamente definir o cenário para seu vídeo de envolvimento de doadores.
2
Step 2
Adicione Sua Mensagem com AI
Cole seu script e selecione um avatar de AI para entregar sua mensagem, criando uma conexão personalizada que ressoe com seus doadores.
3
Step 3
Aplique Toques Finais
Melhore a acessibilidade e o engajamento adicionando legendas/captions geradas automaticamente e integrando mídia de estoque ou seus próprios elementos de branding.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Baixe seu vídeo de alta qualidade em vários formatos, pronto para ser compartilhado nas redes sociais ou incorporado em e-mails para aumentar o engajamento dos doadores.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire Doadores com Vídeos Orientados pela Missão

.

Motivate e conecte-se com sua base de doadores compartilhando histórias envolventes e a missão da sua organização por meio de vídeos inspiradores de AI.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar organizações sem fins lucrativos a criar vídeos envolventes e personalizados para o engajamento de doadores?

A HeyGen capacita organizações a criar narrativas envolventes para seus doadores por meio da criação de vídeos personalizados. Utilize avatares de AI e scripts de texto-para-vídeo para entregar mensagens de agradecimento únicas ou vídeos de arrecadação de fundos envolventes, promovendo um envolvimento mais forte dos doadores.

Quais recursos tornam a HeyGen um criador de vídeos de envolvimento de doadores eficaz para organizações sem fins lucrativos?

A HeyGen simplifica a criação de vídeos para organizações sem fins lucrativos com modelos personalizáveis, avatares de AI e geração de narração. Isso permite que as organizações produzam rapidamente conteúdo de alta qualidade que melhora o engajamento dos doadores e a narrativa, sem a necessidade de habilidades extensas de edição de vídeo.

A HeyGen pode garantir a consistência da marca em todos os nossos vídeos de arrecadação de fundos e comunicações com doadores?

Absolutamente, a HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você integre seu logotipo e cores da marca diretamente em cada vídeo. Isso garante vídeos profissionais e consistentes para organizações sem fins lucrativos, desde mensagens de agradecimento até vídeos de arrecadação de fundos impactantes, reforçando a identidade da sua organização para os doadores.

É possível gerar vários tipos de vídeos para organizações sem fins lucrativos com a HeyGen para diferentes plataformas?

Sim, a HeyGen suporta a criação de diversos vídeos para organizações sem fins lucrativos, incluindo vídeos de arrecadação de fundos, vídeos de agradecimento e atualizações, adaptáveis para redes sociais ou comunicação direta com doadores. Suas capacidades, como redimensionamento de proporção de aspecto e legendas/captions, garantem que sua narrativa alcance um público mais amplo de forma eficaz.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo