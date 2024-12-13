Sim, a HeyGen suporta a criação de diversos vídeos para organizações sem fins lucrativos, incluindo vídeos de arrecadação de fundos, vídeos de agradecimento e atualizações, adaptáveis para redes sociais ou comunicação direta com doadores. Suas capacidades, como redimensionamento de proporção de aspecto e legendas/captions, garantem que sua narrativa alcance um público mais amplo de forma eficaz.