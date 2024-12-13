Um vídeo de 45 segundos projetado para doadores existentes e principais, esta narrativa captura o impacto profundo de suas contribuições. O estilo visual deve ser acolhedor e autêntico, apresentando beneficiários e resultados de projetos, com música de fundo suave e inspiradora. Os avatares de IA da HeyGen podem entregar uma mensagem de agradecimento personalizada, reforçando a conexão emocional e tornando-o um poderoso vídeo de impacto para doadores.

