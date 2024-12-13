Absolutamente, a HeyGen permite que você otimize seus vídeos de campanha de doação para várias plataformas de mídia social com facilidade, graças ao redimensionamento de proporção de aspecto e exportações. Isso garante que seu conteúdo pareça profissional em todos os lugares, maximizando o engajamento e incentivando os espectadores a responder ao seu chamado à ação para impulsionar doações.