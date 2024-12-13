ferramenta de vídeo de documentação: Crie e Compartilhe Facilmente

Automatize a criação de SOPs e conteúdo de treinamento. Gere documentação em vídeo cristalina com narrações de IA que cativam seu público.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 1,5 minuto de análise técnica voltado para profissionais de TI e equipes de engenharia, projetado para "explicar fluxos complexos" dentro de um novo sistema ou um procedimento de "Gerenciamento de Mudanças de TI". O estilo visual deve ser moderno e baseado em infográficos, utilizando um avatar de IA para apresentar detalhes técnicos com precisão e credibilidade, garantindo uma mensagem clara e focada.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos para usuários existentes e equipes de produto anunciando "novos recursos" e atualizando "guias do usuário" dentro de um aplicativo de software. A apresentação visual deve ser energética e envolvente, incorporando texto na tela sincronizado com uma narrativa acelerada, aprimorada por legendas automáticas para garantir acessibilidade e compreensão imediata.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo tutorial abrangente de 2 minutos para desenvolvedores e suporte técnico, ilustrando um "fluxo de trabalho" complexo do início ao fim, adequado para uma "biblioteca de vídeos tutoriais". O vídeo deve adotar um estilo visual claro e passo a passo, combinando gravações de tela com narração profissional, consistentemente marcado através do uso de templates e cenas da HeyGen para uma experiência de visualização coesa.
Copie o prompt
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona uma Ferramenta de Vídeo de Documentação

Simplifique a criação de SOPs profissionais e guias de como fazer, tornando informações complexas claras e acessíveis com vídeos impulsionados por IA.

1
Step 1
Gere Seu Conteúdo Principal
Comece convertendo suas instruções escritas em vídeos envolventes. Utilize o recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro da plataforma para criar rapidamente documentação detalhada.
2
Step 2
Aprimore com Visuais e IA
Eleve sua documentação com visuais atraentes. Incorpore avatares de IA para apresentar informações ou selecione entre vários templates e cenas para estruturar seu guia de forma eficaz.
3
Step 3
Refine para Clareza e Alcance
Garanta que sua mensagem seja clara e inclusiva. Gere automaticamente narrações em vários idiomas ou adicione legendas para melhorar a compreensão de todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe com Segurança
Finalize sua documentação em vídeo e disponibilize-a. Exporte seu projeto em vários formatos e proporções de aspecto, ou use opções integradas para compartilhar e incorporar conteúdo em suas plataformas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore Conteúdo de Treinamento e Aprendizado

.

Melhore a eficácia do conteúdo de treinamento e aprendizado com documentação em vídeo impulsionada por IA, aumentando o engajamento e a retenção de informações.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza IA para simplificar a criação de vídeos?

A HeyGen opera como uma plataforma avançada de vídeo com IA, transformando roteiros em vídeos profissionais usando avatares sofisticados de IA e narrações de IA. Isso simplifica significativamente o processo de criação de vídeos, tornando-o altamente eficiente.

Quais ferramentas técnicas a HeyGen oferece para vídeos de documentação abrangentes?

A HeyGen serve como uma poderosa ferramenta de vídeo de documentação, equipada com um editor de vídeo versátil e recursos de gravação de tela. Ela capacita os usuários a gerar vídeos claros de como fazer e explicar fluxos de trabalho complexos de forma eficaz.

A HeyGen suporta personalização de marca e integração de roteiros profissionais?

Sim, a HeyGen oferece amplos controles de personalização de marca, permitindo que os usuários apliquem seu logotipo e cores da marca aos vídeos. Ela integra roteiros profissionais com narrações de IA de alta qualidade, garantindo um resultado consistente e polido.

Quais capacidades de saída e edição a HeyGen oferece para diversas necessidades de conteúdo?

A HeyGen fornece flexibilidade robusta de edição através de seu editor de vídeo intuitivo e uma ampla gama de templates. Os usuários podem gerenciar facilmente o redimensionamento de proporção de aspecto e opções de exportação para atender a várias necessidades de conteúdo.

