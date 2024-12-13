Crie um 'criador de vídeos de destaque de médico' de 30 segundos para apresentar um novo médico a potenciais novos pacientes e membros da comunidade local. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, apresentando o médico interagindo com funcionários e pacientes simulados, acompanhado por uma narração profissional e amigável. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir do roteiro para gerar rapidamente a narrativa inicial e um avatar de IA para uma presença consistente na tela, se necessário.

Gerar Vídeo