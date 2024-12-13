Produza um vídeo instrucional de 1 minuto para webmasters iniciantes e proprietários de pequenas empresas, detalhando o processo de adicionar um registro A personalizado para seu domínio ou subdomínio. O estilo visual deve ser limpo e direto, utilizando capturas de tela simples e destaques animados, acompanhados por uma narração clara e calma. Este vídeo guiará os usuários de forma eficiente na configuração de um endereço IP estático, aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para garantir precisão e consistência nas instruções faladas.

