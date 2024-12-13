Impulsione a Inclusão com Poderosos Vídeos de Treinamento sobre Diversidade

Capacite sua equipe com vídeos de treinamento sobre inclusão envolventes que abordam o Viés Inconsciente, gerados rapidamente usando o recurso de Texto para Vídeo da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um módulo de microaprendizagem de 45 segundos para líderes de equipe sobre como promover a "Liderança Inclusiva" por meio de "Habilidades de Comunicação" eficazes. O vídeo precisa de uma estética visual dinâmica e envolvente com música de fundo animada, permitindo que os espectadores compreendam rapidamente os conceitos-chave. O recurso de texto para vídeo da HeyGen seria ideal para converter rapidamente o conteúdo de treinamento em visuais atraentes.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo conciso de 30 segundos para todos os funcionários, destacando o valor da "Neurodiversidade no Local de Trabalho" e promovendo um "ambiente de trabalho respeitoso". A abordagem visual deve ser vibrante e ilustrativa, acompanhada por uma narração encorajadora. Aproveitar a geração de narração da HeyGen garante uma narração consistente em diversos materiais de treinamento.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos para profissionais de RH focando em estratégias para "Confrontar o Viés" de forma eficaz dentro de um framework de "microaprendizagem". Este vídeo deve adotar um visual limpo e profissional com infográficos detalhados e um tom formal e informativo. A integração perfeita de legendas fornecidas pela HeyGen aumentará a acessibilidade e compreensão para todos os espectadores.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Vídeos de Treinamento sobre Diversidade

Crie facilmente vídeos de treinamento impactantes sobre diversidade, equidade e inclusão com a plataforma impulsionada por IA da HeyGen para promover um ambiente de trabalho inclusivo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece colando seu conteúdo de treinamento sobre diversidade no editor de roteiros. A capacidade de "Texto para Vídeo" da HeyGen gerará automaticamente cenas com base no seu texto, simplificando o processo de criação de vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade de "avatares de IA" para representar sua mensagem. Esses apresentadores realistas podem entregar seu conteúdo de diversidade e inclusão de forma profissional.
3
Step 3
Aplique Melhorias Visuais
Melhore seu vídeo com layouts profissionais. Utilize "Modelos e cenas" para adicionar fundos e elementos envolventes, garantindo que sua mensagem sobre o ambiente de trabalho seja visualmente atraente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de treinamento de funcionários adicionando "Legendas" para máxima acessibilidade. Exporte seu vídeo completo, pronto para educar e engajar sua equipe de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produzir Conteúdo de Microaprendizagem Rapidamente

Gere rapidamente clipes de vídeo curtos e impactantes impulsionados por IA para módulos de microaprendizagem, tornando tópicos complexos de DEI acessíveis e fáceis de digerir.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento sobre diversidade?

A HeyGen capacita as organizações a produzir rapidamente vídeos de treinamento sobre diversidade envolventes usando avatares de IA e tecnologia de texto para vídeo. Isso simplifica o desenvolvimento de conteúdo crucial de Diversidade, Equidade e Inclusão (DEI) para um treinamento eficaz dos funcionários.

Posso personalizar vídeos de treinamento sobre inclusão para alinhar com a marca da minha empresa?

Absolutamente. A HeyGen oferece amplos controles de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca diretamente nos vídeos de treinamento sobre inclusão. Isso garante uma aparência consistente e profissional para todos os seus materiais de treinamento de funcionários, promovendo um ambiente de trabalho inclusivo.

O que torna a HeyGen ideal para microaprendizagem em diversidade e inclusão?

O processo eficiente de criação de vídeos da HeyGen, incluindo geração de narração e suporte a legendas, é perfeito para produzir módulos de microaprendizagem concisos. Isso permite a entrega eficaz de tópicos complexos como Viés Inconsciente e Segurança Psicológica em um formato de fácil digestão para aprendizado contínuo.

Como a HeyGen pode apoiar o desenvolvimento de Habilidades de Comunicação e Liderança Inclusiva?

A HeyGen facilita a criação fácil de vídeos de treinamento de alta qualidade focados em aprimorar Habilidades de Comunicação e promover a Liderança Inclusiva. Esses vídeos impulsionados por IA tornam o treinamento essencial sobre diversidade acessível e envolvente, contribuindo para um ambiente de trabalho mais respeitoso e inclusivo.

