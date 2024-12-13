Crie um vídeo introdutório envolvente de 60 segundos para novos funcionários, projetado para introduzir suavemente o conceito de viés inconsciente no ambiente de trabalho. O estilo visual deve ser profissional e minimalista, apresentando avatares de IA diversos demonstrando cenários sutis no local de trabalho, complementados por uma narração calma e empática. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen para animar a narrativa de forma fluida e tornar o vídeo envolvente.

Gerar Vídeo