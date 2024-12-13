Criador de Vídeos de Treinamento sobre Diversidade: Crie Cursos DEI Envolventes Rápido

Transforme seus roteiros em vídeos de treinamento sobre diversidade personalizados e profissionais com tecnologia de texto-para-vídeo, criando soluções de e-learning envolventes para equipes inclusivas.

Crie um vídeo introdutório envolvente de 60 segundos para novos funcionários, projetado para introduzir suavemente o conceito de viés inconsciente no ambiente de trabalho. O estilo visual deve ser profissional e minimalista, apresentando avatares de IA diversos demonstrando cenários sutis no local de trabalho, complementados por uma narração calma e empática. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen para animar a narrativa de forma fluida e tornar o vídeo envolvente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 90 segundos voltado para gerentes e líderes de equipe existentes, ilustrando passos práticos para promover ambientes de trabalho mais inclusivos. O design visual deve ser brilhante e positivo, empregando cenários do mundo real e texto na tela para os principais aprendizados, tudo apoiado por uma narração inspiradora e profissional gerada sem esforço. Certifique-se de que o recurso de legendas do HeyGen esteja ativado para maximizar a acessibilidade e compreensão para um vídeo de treinamento personalizado sobre diversidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo comemorativo animado de 45 segundos para todos os funcionários da empresa, destacando o valor da diversidade dentro da organização. O estilo visual deve ser dinâmico e vibrante, incorporando cortes rápidos de imagens de estoque diversas e uma trilha sonora alegre e animada. Aproveite os modelos de vídeo prontos para uso do HeyGen e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque para produzir rapidamente um vídeo envolvente com a sensação de um criador de vídeos de treinamento sobre diversidade profissional.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo instigante de 75 segundos especificamente para equipes de RH e L&D, explorando considerações éticas complexas dentro do conteúdo DEI. A apresentação visual deve ser limpa e no estilo de entrevista, usando avatares de IA distintos para representar vários pontos de vista, com um narrador calmo e informativo guiando a discussão. Certifique-se de que o vídeo esteja otimizado para diferentes plataformas utilizando o recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto do HeyGen para distribuição perfeita para equipes de L&D e RH.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Treinamento sobre Diversidade

Crie vídeos de treinamento sobre diversidade envolventes e eficazes de forma rápida e fácil com nossa plataforma impulsionada por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento em Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de treinamento sobre diversidade. Nossa tecnologia de texto-para-vídeo converte instantaneamente seu texto em um vídeo dinâmico, servindo como seu criador pessoal de vídeos de treinamento sobre diversidade.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA Envolventes
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo. Esses personagens realistas aumentam o engajamento, tornando seu treinamento mais relacionável e impactante.
3
Step 3
Aplique Controles de Marca
Mantenha a consistência da marca utilizando controles de marca para adicionar o logotipo e as cores da sua empresa. Personalize o vídeo para alinhar-se perfeitamente com a identidade da sua organização.
4
Step 4
Exporte para Soluções de E-learning
Finalize seu vídeo de treinamento sobre diversidade profissional e exporte-o em formatos otimizados para integração perfeita com suas soluções de e-learning, capacitando as equipes de L&D e RH.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos Complexos de DEI

.

Desmembre tópicos complexos de diversidade, equidade e inclusão em lições de vídeo facilmente digeríveis e impactantes.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento sobre diversidade personalizados?

O HeyGen funciona como um gerador de vídeos de IA avançado, permitindo que as equipes de L&D e RH produzam rapidamente vídeos de treinamento sobre diversidade personalizados. Você pode aproveitar uma vasta biblioteca de avatares de IA e capacidades de texto-para-vídeo para criar vídeos envolventes adaptados para abordar o viés inconsciente e promover ambientes de trabalho inclusivos.

Quais opções de avatares de IA estão disponíveis para conteúdo DEI?

O HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de IA que podem ser personalizados para representar várias demografias para o seu conteúdo DEI. Juntamente com controles de marca, esses avatares ajudam a garantir que suas soluções de e-learning sejam inclusivas e reflitam a identidade da sua organização.

O HeyGen pode produzir vídeos de treinamento sobre diversidade envolventes rapidamente?

Sim, o HeyGen é projetado para ser um criador de vídeos de treinamento sobre diversidade eficiente, permitindo a criação rápida de conteúdo sem tempo de produção extenso. Utilize modelos de vídeo pré-construídos e recursos de geração de narração para desenvolver vídeos de alta qualidade e envolventes que ressoem com seu público.

O HeyGen suporta recursos de acessibilidade para materiais de treinamento sobre diversidade?

Absolutamente, o HeyGen garante acessibilidade para o seu conteúdo de treinamento sobre diversidade gerando automaticamente legendas para todos os vídeos. Este recurso chave, combinado com fácil integração em soluções LMS/LXP, faz do HeyGen uma solução abrangente de e-learning para todos os aprendizes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo