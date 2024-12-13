Gerador de Vídeos de Treinamento sobre Diversidade: Crie Conteúdo de DEI Impactante
Revolucione as soluções de e-learning das suas equipes de L&D e RH. Crie vídeos de treinamento sobre preconceito inconsciente com avatares de IA realistas.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Desenvolva um módulo de microaprendizagem de 45 segundos para funcionários de diversos departamentos, abordando especificamente vídeos de treinamento sobre preconceito inconsciente em um formato de cenário relacionável. Empregue um estilo visual moderno e empático com avatares de IA diversos representando diferentes perspectivas, acompanhados por uma narração calma e tranquilizadora. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para dar vida a esses cenários com personalidades envolventes na tela.
Produza um vídeo de anúncio vibrante de 30 segundos para soluções globais de e-learning, destacando a importância da acessibilidade para públicos que falam mais de 140 idiomas. O vídeo deve ter uma estética visual dinâmica e inclusiva, combinando texto animado com visuais envolventes, garantindo que o áudio seja claro e conciso. Utilize a capacidade de Legendas/legendas do HeyGen para proporcionar compreensão imediata e alcançar um público internacional mais amplo.
Desenvolva uma peça de comunicação interna atraente de 60 segundos para comunicações corporativas, promovendo vídeos de treinamento com tecnologia de IA sobre práticas inclusivas no local de trabalho. A apresentação visual deve ser polida e direta, usando cores convidativas e um tom de áudio encorajador, projetado para despertar interesse e incentivar a participação. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente um vídeo de alta qualidade que ressoe com as partes interessadas internas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda o Alcance do Curso de DEI Globalmente.
Desenvolva cursos abrangentes de diversidade e inclusão que alcancem um público global, superando barreiras linguísticas com facilidade.
Aprimore o Engajamento no Treinamento de DEI.
Melhore o engajamento e a retenção dos alunos no treinamento sobre diversidade com vídeos dinâmicos com tecnologia de IA e narrativas envolventes.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode aprimorar o treinamento de diversidade e inclusão para equipes de L&D e RH?
O HeyGen capacita as equipes de L&D e RH a criar conteúdo de DEI envolvente e vídeos de treinamento sobre diversidade de forma eficiente. Nosso gerador de vídeos com IA facilita a produção de soluções de e-learning de alta qualidade e impacto.
O que torna o HeyGen um gerador de vídeos com IA líder para comunicações corporativas?
O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para otimizar as comunicações corporativas. Os usuários podem transformar rapidamente conteúdo escrito em vídeos profissionais, economizando tempo e recursos significativos.
O HeyGen suporta múltiplos idiomas para iniciativas de treinamento globais?
Sim, o HeyGen suporta mais de 140 idiomas, permitindo alcance global para seus vídeos de treinamento com tecnologia de IA. Isso inclui legendas e subtítulos automáticos, garantindo que seu conteúdo seja acessível e impactante em todo o mundo.
Posso criar vídeos de treinamento sobre diversidade rapidamente usando a plataforma do HeyGen?
Com certeza. O HeyGen é projetado como um gerador eficiente de vídeos de treinamento sobre diversidade, oferecendo uma variedade de modelos de vídeo e ferramentas de criação de vídeo nativas de prompt. Isso permite a produção rápida de conteúdo profissional e envolvente.