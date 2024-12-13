Crie um vídeo introdutório de 60 segundos para equipes de L&D e RH, destacando os benefícios de integrar conteúdo de DEI em seus programas de treinamento. O estilo visual deve ser profissional e informativo, com gráficos nítidos e uma narração calorosa e clara. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para garantir uma mensagem precisa e fácil iteração de conteúdo para este gerador de vídeos de treinamento sobre diversidade.

