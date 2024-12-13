Gerador de Vídeos de Treinamento sobre Diversidade: Crie Conteúdo de DEI Impactante

Revolucione as soluções de e-learning das suas equipes de L&D e RH. Crie vídeos de treinamento sobre preconceito inconsciente com avatares de IA realistas.

Crie um vídeo introdutório de 60 segundos para equipes de L&D e RH, destacando os benefícios de integrar conteúdo de DEI em seus programas de treinamento. O estilo visual deve ser profissional e informativo, com gráficos nítidos e uma narração calorosa e clara. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen para garantir uma mensagem precisa e fácil iteração de conteúdo para este gerador de vídeos de treinamento sobre diversidade.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um módulo de microaprendizagem de 45 segundos para funcionários de diversos departamentos, abordando especificamente vídeos de treinamento sobre preconceito inconsciente em um formato de cenário relacionável. Empregue um estilo visual moderno e empático com avatares de IA diversos representando diferentes perspectivas, acompanhados por uma narração calma e tranquilizadora. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para dar vida a esses cenários com personalidades envolventes na tela.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de anúncio vibrante de 30 segundos para soluções globais de e-learning, destacando a importância da acessibilidade para públicos que falam mais de 140 idiomas. O vídeo deve ter uma estética visual dinâmica e inclusiva, combinando texto animado com visuais envolventes, garantindo que o áudio seja claro e conciso. Utilize a capacidade de Legendas/legendas do HeyGen para proporcionar compreensão imediata e alcançar um público internacional mais amplo.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva uma peça de comunicação interna atraente de 60 segundos para comunicações corporativas, promovendo vídeos de treinamento com tecnologia de IA sobre práticas inclusivas no local de trabalho. A apresentação visual deve ser polida e direta, usando cores convidativas e um tom de áudio encorajador, projetado para despertar interesse e incentivar a participação. Utilize os Modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente um vídeo de alta qualidade que ressoe com as partes interessadas internas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento sobre Diversidade

Crie facilmente vídeos de treinamento sobre diversidade e inclusão com tecnologia de IA, com avatares de IA personalizáveis e capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Comece escrevendo ou colando seu roteiro. Nossa plataforma utiliza tecnologia de texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar seu texto em narrações com som natural.
2
Step 2
Selecione Seus Avatares de IA
Enriqueça seu conteúdo selecionando entre uma variedade diversa de avatares de IA. Esses apresentadores virtuais dão vida ao seu roteiro, adicionando um toque profissional ao seu treinamento.
3
Step 3
Adicione Recursos de Acessibilidade
Garanta que seus vídeos de treinamento sobre diversidade sejam acessíveis a todos, gerando automaticamente legendas e subtítulos, facilitando a compreensão clara e amplo alcance.
4
Step 4
Gere Seu Vídeo de Treinamento
Finalize seu vídeo e use o redimensionamento de proporção de aspecto para exportar seus vídeos de treinamento com tecnologia de IA nos formatos desejados, prontos para implantação imediata em soluções de e-learning.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Ilustre Conceitos de DEI com Contexto Histórico

.

Utilize narrativas em vídeo com tecnologia de IA para explicar vividamente conceitos complexos de DEI e injustiças históricas, promovendo uma compreensão mais profunda.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode aprimorar o treinamento de diversidade e inclusão para equipes de L&D e RH?

O HeyGen capacita as equipes de L&D e RH a criar conteúdo de DEI envolvente e vídeos de treinamento sobre diversidade de forma eficiente. Nosso gerador de vídeos com IA facilita a produção de soluções de e-learning de alta qualidade e impacto.

O que torna o HeyGen um gerador de vídeos com IA líder para comunicações corporativas?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para otimizar as comunicações corporativas. Os usuários podem transformar rapidamente conteúdo escrito em vídeos profissionais, economizando tempo e recursos significativos.

O HeyGen suporta múltiplos idiomas para iniciativas de treinamento globais?

Sim, o HeyGen suporta mais de 140 idiomas, permitindo alcance global para seus vídeos de treinamento com tecnologia de IA. Isso inclui legendas e subtítulos automáticos, garantindo que seu conteúdo seja acessível e impactante em todo o mundo.

Posso criar vídeos de treinamento sobre diversidade rapidamente usando a plataforma do HeyGen?

Com certeza. O HeyGen é projetado como um gerador eficiente de vídeos de treinamento sobre diversidade, oferecendo uma variedade de modelos de vídeo e ferramentas de criação de vídeo nativas de prompt. Isso permite a produção rápida de conteúdo profissional e envolvente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo