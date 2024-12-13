Gerador de Treinamento em Diversidade: Transforme a Cultura do Seu Local de Trabalho
Capacite profissionais de RH a construir aprendizado impactante baseado em cenários com avatares de IA realistas para um ambiente de trabalho inclusivo.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos para funcionários de todos os níveis, focando na identificação e mitigação de preconceitos inconscientes por meio de aprendizado baseado em cenários. Este vídeo deve apresentar cenários e personagens realistas e diversos, complementados por uma narração empática e educativa. Aproveite os avatares de IA realistas da HeyGen para retratar várias interações no local de trabalho, tornando a experiência de aprendizado mais relacionável e impactante.
Produza um vídeo explicativo conciso de 30 segundos para líderes empresariais e gerentes de L&D, enfatizando os benefícios econômicos de vídeos de treinamento impulsionados por IA para promover um ambiente de trabalho inclusivo. A abordagem visual deve ser moderna e energética, usando cortes rápidos e estatísticas animadas, acompanhados por uma narração clara e autoritária. Garanta que todas as mensagens-chave sejam reforçadas com legendas precisas para máxima acessibilidade e compreensão.
Crie um vídeo de demonstração de 50 segundos, voltado para desenvolvedores de treinamento e criadores de conteúdo, ilustrando como gerar rapidamente módulos abrangentes de treinamento em diversidade e inclusão. Este vídeo precisa de um estilo de tutorial passo a passo com gravações de tela e narração clara e de apoio. Utilize os Modelos e cenas pré-desenhados da HeyGen para destacar a rapidez e simplicidade da geração automatizada de conteúdo, permitindo que os usuários personalizem e implementem lições envolventes rapidamente.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Crie mais cursos e alcance mais aprendizes em todo o mundo.
Gere módulos de treinamento diversos de forma eficiente, tornando a educação essencial de D&I acessível globalmente a todos os funcionários.
Aumente o engajamento e a retenção do treinamento com IA.
Melhore a eficácia do treinamento em diversidade por meio de vídeos envolventes de IA, garantindo maior compreensão e impacto duradouro nos funcionários.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode aprimorar nossos programas de treinamento em diversidade e inclusão?
A HeyGen atua como um Gerador de Treinamento em Diversidade por IA, capacitando profissionais de RH a criar vídeos de treinamento envolventes e informativos impulsionados por IA. Aproveite as capacidades da HeyGen para geração automatizada de conteúdo, garantindo que seu treinamento em diversidade e inclusão promova efetivamente um ambiente de trabalho inclusivo.
Quais recursos a HeyGen oferece para criar vídeos de treinamento em diversidade impactantes?
A HeyGen oferece recursos robustos como avatares de IA realistas e funcionalidade de Texto-para-vídeo, ideais para desenvolver conteúdo de treinamento envolvente e informativo. Utilize essas ferramentas, juntamente com modelos e cenas personalizáveis, para produzir vídeos de treinamento de alta qualidade impulsionados por IA que apoiam o aprendizado baseado em cenários.
Como a HeyGen auxilia profissionais de RH no desenvolvimento de conteúdo de diversidade e inclusão?
A HeyGen capacita profissionais de RH oferecendo uma plataforma eficiente para geração automatizada de conteúdo, impactando diretamente o treinamento em diversidade e inclusão. Com a HeyGen, você pode transformar rapidamente roteiros em vídeos de treinamento envolventes e informativos impulsionados por IA, otimizando suas soluções de e-learning.
A HeyGen pode facilitar o treinamento em tópicos específicos como preconceito inconsciente?
Absolutamente, o gerador de vídeos por IA da HeyGen é perfeitamente adequado para desenvolver conteúdo de treinamento focado em tópicos como preconceito inconsciente. Utilize os modelos e cenas flexíveis da HeyGen para criar treinamentos envolventes e informativos que apoiem a criação de um ambiente de trabalho verdadeiramente inclusivo.