Criador de Vídeos para Programas de Diversidade: Crie Vídeos Impactantes de DEI

Transforme seu conteúdo de treinamento de diversidade e inclusão em vídeos envolventes, trazendo roteiros à vida com Texto-para-vídeo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo convincente de 60 segundos demonstrando o impacto profundo da inclusão no local de trabalho, voltado para funcionários atuais e liderança. Empregue um tom profissional e empático, usando a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen para transformar uma narrativa detalhada em uma mensagem poderosa, aprimorada por exemplos visuais diversos e do mundo real para vídeos eficazes de diversidade e inclusão.
Prompt de Exemplo 2
Imagine criar um vídeo inspirador de 30 segundos no estilo de depoimento, mostrando um resultado bem-sucedido de uma recente iniciativa de diversidade, destinado à comunicação interna, partes interessadas e potenciais recrutas. Utilize os modelos e cenas disponíveis da HeyGen para alcançar uma estética visual brilhante e edificante com declarações concisas e impactantes, destacando perfeitamente a mudança positiva através do seu criador de vídeos online.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo explicativo informativo de 50 segundos para a gestão e equipes internas, detalhando como um programa robusto de diversidade impulsiona a inovação dentro da empresa. Esta produção de criador de vídeo de IA deve adotar um estilo visual dinâmico e educacional com narração profissional, utilizando legendas da HeyGen para garantir clareza e acessibilidade para todos os espectadores em seus vídeos de treinamento de diversidade.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona a Criação de Vídeos para Programas de Diversidade

Crie vídeos impactantes de diversidade e inclusão sem esforço com IA, do roteiro a visuais impressionantes, envolvendo seu público em cada etapa.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro, que formará a base para seu vídeo de programa de diversidade. Aproveite nossa funcionalidade de texto-para-vídeo para dar vida à sua mensagem.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem. Personalize sua aparência e voz para combinar com o tom e propósito do seu conteúdo de treinamento.
3
Step 3
Adicione Melhorias e Legendas
Enriqueça seu vídeo com música de fundo, imagens e outros elementos visuais. Gere facilmente legendas precisas para garantir que sua mensagem seja acessível a todos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Conteúdo
Uma vez que seu vídeo de diversidade e inclusão esteja completo, exporte-o no formato e proporção desejados. Compartilhe seu conteúdo envolvente em várias plataformas para maximizar seu impacto.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos de D&I

Descomplique facilmente tópicos complexos de diversidade e inclusão em vídeos gerados por IA claros e digeríveis, tornando o aprendizado mais acessível e eficaz para todos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de treinamento de diversidade envolventes?

A HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos de treinamento de diversidade envolventes transformando texto em conteúdo de vídeo com avatares de IA realistas. Isso simplifica a criação de materiais educacionais impactantes e inclusivos, tornando a HeyGen um criador de vídeos online eficaz.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos eficaz para programas de diversidade?

A HeyGen se destaca como um criador de vídeos eficaz para programas de diversidade porque permite gerar rapidamente vídeos de alta qualidade a partir de um simples roteiro de vídeo, incluindo narrações multilíngues. Essa capacidade garante que seus vídeos de diversidade e inclusão sejam acessíveis e eficientes para um amplo alcance.

A HeyGen pode personalizar vídeos de diversidade e inclusão para combinar com minha marca?

Sim, a HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca em qualquer modelo de vídeo. Isso garante que seus vídeos de diversidade e inclusão sejam consistentes com a identidade da sua organização, promovendo conteúdo envolvente que ressoe com seu público.

Como a HeyGen garante acessibilidade para treinamento de diversidade e inclusão?

A HeyGen melhora a acessibilidade para treinamento de diversidade e inclusão gerando automaticamente legendas para todo o conteúdo de vídeo com IA. Além disso, suas narrações multilíngues garantem que suas mensagens possam alcançar um público mais amplo e diversificado de forma eficaz.

