Os diversos avatares de IA da HeyGen trazem um toque humano ao treinamento em ambientes de trabalho inclusivos, tornando seu conteúdo mais relacionável e envolvente. Combinados com a geração de Narração natural e Legendas automáticas, esses avatares garantem que seus vídeos de treinamento sejam acessíveis e transmitam efetivamente mensagens de diversidade e inclusão.