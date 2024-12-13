Criador de Vídeos de Atualizações do Distrito: Simplificado

Desenvolva atualizações profissionais do distrito sem esforço com modelos e cenas prontos para uso, tornando a criação de vídeos simples e rápida.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos para estudantes e corpo docente, demonstrando novas iniciativas com um estilo visual moderno e animado, apresentando transições dinâmicas e vídeos animados, aproveitando os modelos e cenas do HeyGen e o amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque para aprimorar a narrativa visual.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo empresarial nítido de 30 segundos para membros do conselho e partes interessadas, destacando conquistas importantes com uma abordagem visual profissional e concisa, garantindo uma voz autoritária e legendas claras geradas a partir do seu roteiro usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para máximo impacto.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo introdutório acolhedor de 90 segundos para novos funcionários e voluntários da escola, explicando os processos de integração com um estilo visual de apoio e passo a passo, exibindo recursos fáceis de usar ao utilizar o redimensionamento de proporção e exportações do HeyGen e modelos e cenas personalizáveis para garantir acessibilidade em todas as plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Criar Vídeos de Visão Geral de Atualizações do Distrito

Transforme facilmente os anúncios importantes do seu distrito em atualizações de vídeo envolventes com as ferramentas intuitivas do HeyGen.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma variedade de modelos e cenas pré-desenhados, adaptados para anúncios, para iniciar rapidamente seu vídeo de visão geral de atualizações do distrito.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro
Insira as principais atualizações do seu distrito como texto. A capacidade de texto para vídeo do HeyGen gerará instantaneamente uma narração envolvente para o seu vídeo.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Garanta que seu vídeo reflita a identidade do seu distrito utilizando os controles de marca do HeyGen para aplicar logotipos personalizados e esquemas de cores específicos.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere seu vídeo explicativo final. Exporte-o facilmente com as opções de redimensionamento de proporção do HeyGen para se adequar a várias plataformas para uma distribuição mais ampla.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Treinamento de Funcionários e Voluntários

Utilize vídeos de IA para tornar o treinamento interno e a integração de professores e voluntários mais eficazes e memoráveis, aumentando o engajamento e a retenção.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos para projetos criativos?

O HeyGen capacita você a ser um criador de vídeos versátil com sua interface intuitiva e fácil de usar. Utilize uma variedade de modelos e ferramentas alimentadas por IA, incluindo um editor de arrastar e soltar, para produzir conteúdo de alta qualidade sem esforço para qualquer empreendimento criativo.

O HeyGen pode criar vídeos explicativos animados envolventes?

Sim, o HeyGen se destaca na geração de vídeos animados dinâmicos e vídeos explicativos. Transforme seu roteiro em uma narrativa visual atraente usando avatares de IA e capacidades avançadas de texto para vídeo, completos com narrações de som natural.

Quais opções de personalização o HeyGen oferece para vídeos empresariais?

O HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca em cada vídeo empresarial. Acesse uma biblioteca de mídia abrangente e suporte de estoque para personalizar ainda mais suas criações.

Como o HeyGen converte um roteiro em um vídeo de IA?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de vídeo de IA para converter seu roteiro diretamente em um vídeo polido. Ele lida automaticamente com a conversão de texto para vídeo, integra a geração de narração e até adiciona legendas para acessibilidade.

