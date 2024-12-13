Desenvolva um vídeo introdutório de 90 segundos para novos contratados, detalhando as operações essenciais de "operações de armazém" e protocolos de segurança dentro de um centro de distribuição. Este vídeo de "treinamento de equipe" deve apresentar visuais nítidos e limpos das instalações e seus processos, acompanhado por uma narração profissional e tranquilizadora gerada usando a capacidade de geração de narração do HeyGen, garantindo um tom instrucional claro e consistente para todos os novos funcionários.

Gerar Vídeo