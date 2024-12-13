Criador de Vídeos de Anúncios de Display: Crie Anúncios Envolventes com AI
Aumente o engajamento e o ROAS com anúncios de vídeo de nível profissional criados usando os avatares AI da HeyGen.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Para agências criativas e profissionais de marketing digital em busca de inovação, explore o futuro da publicidade com esta demonstração elegante e envolvente de 45 segundos. Veja como o criador de anúncios de vídeo AI da HeyGen capacita você a criar campanhas personalizadas. O vídeo apresenta um avatar AI entregando uma mensagem concisa, destacando o poder dos 'Avatares AI' e da 'Geração de narração' para dar vida a conceitos sofisticados, mantendo um estilo visual inovador.
Equipes de marketing de e-commerce globais e empresas internacionais podem simplificar seu processo de criação de anúncios com este vídeo informativo de 60 segundos. Aprenda como a HeyGen atua como seu criador de anúncios de vídeo online, simplificando a localização de seus esforços publicitários. O estilo visual polido, combinado com visuais de produtos diversos e 'Legendas/legendas' claras, demonstra como 'Texto para vídeo a partir de roteiro' garante uma mensagem consistente em vários mercados, proporcionando uma experiência profissional e acessível.
Gerentes de mídias sociais e criadores de conteúdo que buscam maximizar o engajamento vão apreciar este vibrante prompt de 15 segundos. Aprenda a criar anúncios de vídeo eficazes rapidamente. Este vídeo curto, divertido e autêntico, com uma narração energética, ilustra como o poderoso criador de anúncios de vídeo da HeyGen permite a criação rápida de conteúdo usando 'Biblioteca de mídia/suporte de estoque' e 'Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto' para várias plataformas sociais, garantindo que sua mensagem sempre se encaixe perfeitamente e chame a atenção.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Produção Rápida de Vídeos de Anúncios.
Produza rapidamente vídeos de anúncios de display de alto impacto usando AI, acelerando suas campanhas de marketing e alcançando o público-alvo mais rapidamente.
Anúncios Envolventes para Mídias Sociais.
Crie anúncios de vídeo cativantes para plataformas sociais em minutos, impulsionando o engajamento e expandindo seu alcance em canais digitais.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de anúncios de vídeo com AI?
A HeyGen capacita você a se tornar um "criador de anúncios de vídeo AI" transformando seus "roteiros" em "anúncios de vídeo" atraentes com capacidades avançadas de texto para vídeo. Isso simplifica todo o "processo de criação de anúncios", permitindo que você produza "vídeos publicitários" de alta qualidade de forma eficiente.
Posso personalizar meus anúncios de vídeo usando a HeyGen?
Absolutamente. A HeyGen oferece amplas opções de personalização, permitindo que você "personalize seus anúncios de vídeo" com suas "cores, fontes e logotipo da marca". Você pode selecionar entre vários "modelos de anúncios de vídeo" para criar "vídeos de marca" que se alinhem perfeitamente com sua estratégia de marketing.
Quais recursos avançados a HeyGen oferece para anúncios de vídeo?
A HeyGen oferece tecnologia de "avatar AI" de ponta e "narrações" realistas para aprimorar sua experiência de "criador de anúncios de vídeo online". Essas "ferramentas alimentadas por AI" ajudam a criar "explicativos" e "filmes de produtos" envolventes prontos para diversas "plataformas sociais".
Quais ferramentas a HeyGen fornece para criação de anúncios multiplataforma?
O "editor de vídeo online" intuitivo da HeyGen com seu "editor de arrastar e soltar" simplifica a criação de "anúncios de vídeo personalizados" adaptados para várias "plataformas sociais". Você pode facilmente gerar "múltiplos formatos de anúncios de vídeo" otimizados para plataformas como "anúncios do Instagram" e outras.