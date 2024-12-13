Criador de Vídeos de Anúncios de Display: Crie Anúncios Envolventes com AI

Aumente o engajamento e o ROAS com anúncios de vídeo de nível profissional criados usando os avatares AI da HeyGen.

Descubra como proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing ocupados podem criar vídeos de anúncios de display atraentes com facilidade. Este vídeo de 30 segundos mostra como a interface intuitiva da HeyGen, alimentada por um eficiente criador de vídeos de anúncios de display, permite transformar conceitos em anúncios de alta conversão. Com um estilo visual dinâmico e moderno e uma narração profissional e animada, demonstramos o uso de 'Modelos e cenas' para lançar campanhas rapidamente, provando que anúncios de vídeo de qualidade não exigem recursos extensos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para agências criativas e profissionais de marketing digital em busca de inovação, explore o futuro da publicidade com esta demonstração elegante e envolvente de 45 segundos. Veja como o criador de anúncios de vídeo AI da HeyGen capacita você a criar campanhas personalizadas. O vídeo apresenta um avatar AI entregando uma mensagem concisa, destacando o poder dos 'Avatares AI' e da 'Geração de narração' para dar vida a conceitos sofisticados, mantendo um estilo visual inovador.
Prompt de Exemplo 2
Equipes de marketing de e-commerce globais e empresas internacionais podem simplificar seu processo de criação de anúncios com este vídeo informativo de 60 segundos. Aprenda como a HeyGen atua como seu criador de anúncios de vídeo online, simplificando a localização de seus esforços publicitários. O estilo visual polido, combinado com visuais de produtos diversos e 'Legendas/legendas' claras, demonstra como 'Texto para vídeo a partir de roteiro' garante uma mensagem consistente em vários mercados, proporcionando uma experiência profissional e acessível.
Prompt de Exemplo 3
Gerentes de mídias sociais e criadores de conteúdo que buscam maximizar o engajamento vão apreciar este vibrante prompt de 15 segundos. Aprenda a criar anúncios de vídeo eficazes rapidamente. Este vídeo curto, divertido e autêntico, com uma narração energética, ilustra como o poderoso criador de anúncios de vídeo da HeyGen permite a criação rápida de conteúdo usando 'Biblioteca de mídia/suporte de estoque' e 'Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto' para várias plataformas sociais, garantindo que sua mensagem sempre se encaixe perfeitamente e chame a atenção.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncios de Display

Crie vídeos de anúncios de display envolventes sem esforço com nosso criador de anúncios de vídeo online intuitivo, projetado para dar vida às suas campanhas rapidamente.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Inicie seu projeto de anúncio de display escolhendo entre uma variedade de modelos de anúncios de vídeo profissionais ou comece com uma tela em branco para definir a base do seu anúncio.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Personalize seu vídeo com controles de marca para aplicar seu logotipo e cores, e arraste e solte elementos facilmente para um anúncio único.
3
Step 3
Aprimore com Narrações AI
Eleve a mensagem do seu anúncio utilizando o recurso de geração de narração da HeyGen para criar narrações realistas em mais de 50 idiomas.
4
Step 4
Exporte para Plataformas Sociais
Finalize seu anúncio adicionando legendas, depois exporte-o com redimensionamento de proporção de aspecto para exibição ideal em várias plataformas sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios Dinâmicos de Testemunhos de Clientes

Transforme histórias de sucesso de clientes em anúncios de vídeo poderosos com AI, construindo confiança e credibilidade com potenciais clientes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de anúncios de vídeo com AI?

A HeyGen capacita você a se tornar um "criador de anúncios de vídeo AI" transformando seus "roteiros" em "anúncios de vídeo" atraentes com capacidades avançadas de texto para vídeo. Isso simplifica todo o "processo de criação de anúncios", permitindo que você produza "vídeos publicitários" de alta qualidade de forma eficiente.

Posso personalizar meus anúncios de vídeo usando a HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece amplas opções de personalização, permitindo que você "personalize seus anúncios de vídeo" com suas "cores, fontes e logotipo da marca". Você pode selecionar entre vários "modelos de anúncios de vídeo" para criar "vídeos de marca" que se alinhem perfeitamente com sua estratégia de marketing.

Quais recursos avançados a HeyGen oferece para anúncios de vídeo?

A HeyGen oferece tecnologia de "avatar AI" de ponta e "narrações" realistas para aprimorar sua experiência de "criador de anúncios de vídeo online". Essas "ferramentas alimentadas por AI" ajudam a criar "explicativos" e "filmes de produtos" envolventes prontos para diversas "plataformas sociais".

Quais ferramentas a HeyGen fornece para criação de anúncios multiplataforma?

O "editor de vídeo online" intuitivo da HeyGen com seu "editor de arrastar e soltar" simplifica a criação de "anúncios de vídeo personalizados" adaptados para várias "plataformas sociais". Você pode facilmente gerar "múltiplos formatos de anúncios de vídeo" otimizados para plataformas como "anúncios do Instagram" e outras.

