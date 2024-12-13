Aumente as Conversões com Nosso Gerador de Vídeos de Anúncios de Exibição
Transforme seu texto publicitário em anúncios de vídeo cativantes instantaneamente com nosso recurso de texto para vídeo a partir de roteiro.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo informativo de 30 segundos voltado para equipes criativas e profissionais de marketing digital, ilustrando o poder de um "Criador de Anúncios com IA" para campanhas personalizadas. A estética visual deve ser elegante e profissional, apresentando um "avatar de IA" amigável interagindo diretamente com o espectador, aprimorado pela clara "Geração de narração". Este vídeo deve enfatizar as opções de personalização, demonstrando como adaptar mensagens para diversos públicos com um tom inovador e envolvente.
Produza um "anúncio em vídeo" persuasivo de 20 segundos projetado para profissionais de marketing de desempenho e gerentes de mídias sociais, focando em um forte "chamado à ação". A apresentação visual deve ser limpa e direta, utilizando tipografia em negrito para mensagens-chave e imagens de produto nítidas, com transições dinâmicas. Este vídeo deve demonstrar a facilidade de preparar conteúdo para várias "plataformas sociais" utilizando o recurso de "Redimensionamento de proporção e exportações" da HeyGen para um alcance ideal em várias plataformas.
Gere um vídeo promocional autêntico de 25 segundos direcionado a gerentes de marca e criadores de conteúdo que buscam aproveitar "Conteúdo UGC". O estilo visual e de áudio deve ser vibrante e narrativo, misturando perfeitamente clipes gerados por usuários com "fotos e gráficos de estoque" de alta qualidade do "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" da HeyGen. Esta narrativa deve mostrar como histórias envolventes podem ser contadas usando diversos ativos visuais, ainda mais potencializadas pela conversão de um simples roteiro em uma narrativa visual dinâmica via "Texto para vídeo a partir de roteiro".
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Acelere a Criação de Anúncios de Alto Desempenho.
Produza rapidamente anúncios de vídeo de alto impacto que geram resultados, aproveitando a IA para eficiência e escala.
Crie Anúncios Envolventes para Mídias Sociais.
Crie facilmente anúncios de vídeo cativantes e clipes curtos otimizados para várias plataformas sociais, aumentando o engajamento do público.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de anúncios em vídeo?
O Criador de Anúncios com IA da HeyGen utiliza IA para simplificar a produção de anúncios em vídeo atraentes. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar e os extensos modelos de anúncios capacitam os usuários a gerar rapidamente anúncios em vídeo envolventes sem habilidades complexas de edição.
Posso personalizar meus anúncios em vídeo com elementos de marca na HeyGen?
Sim, a HeyGen permite uma personalização abrangente dos seus anúncios em vídeo. Você pode facilmente incorporar as cores da sua marca, logotipos e ativos visuais específicos, juntamente com fotos e gráficos de estoque, para garantir que seus vídeos publicitários estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.
A HeyGen oferece Avatares de IA para vídeos de anúncios de exibição?
Com certeza. A HeyGen utiliza tecnologia avançada de Avatar de IA para dar vida aos seus vídeos de anúncios de exibição. Esses personagens movidos por IA podem transmitir sua mensagem de forma envolvente, fazendo com que seus vídeos de IA se destaquem e capturem a atenção do público de maneira eficaz.
Que tipos de modelos de anúncios em vídeo estão disponíveis para plataformas sociais?
A HeyGen oferece uma ampla gama de modelos de anúncios projetados para várias plataformas sociais, permitindo que você crie diversas variantes de vídeo. Esses modelos são otimizados para plataformas como Instagram, Facebook e TikTok, garantindo que seus anúncios em vídeo tenham um desempenho eficaz em diferentes canais.