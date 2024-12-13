Criador de Vídeo Promocional de Desconto: Crie Vídeos Virais por Menos

Crie vídeos promocionais atraentes em minutos com nossa vasta biblioteca de templates e cenas, impulsionando suas campanhas de marketing de forma eficaz.

Crie um vídeo vibrante de 30 segundos especificamente projetado para anunciar um desconto empolgante, direcionado a proprietários de pequenas empresas ansiosos para aumentar as vendas. Este anúncio de criador de vídeo promocional de desconto deve apresentar visuais brilhantes e energéticos com uma trilha sonora moderna e animada, destacando claramente a oferta. Utilize os "Templates e cenas" da HeyGen para rapidamente alcançar um visual polido.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para lançar uma promoção sazonal atraente, crie um vídeo promocional envolvente de 45 segundos voltado para profissionais de marketing digital e criadores de conteúdo. O vídeo deve ter um estilo visual acolhedor e convidativo com música de fundo amigável, transmitindo a oferta especial através de uma voz clara e natural. Aproveite a "Geração de narração" da HeyGen para produzir uma narração de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo promocional impactante de 15 segundos para capturar a atenção dos usuários de redes sociais que priorizam o mobile para uma venda relâmpago. Este vídeo acelerado requer sobreposições de texto em negrito e música de fundo minimalista e energética, garantindo que a mensagem seja instantaneamente compreensível. Empregue as "Legendas" da HeyGen para máxima acessibilidade e impacto em plataformas de visualização silenciosa.
Prompt de Exemplo 3
Para gerentes de marca e agências de publicidade que buscam apresentar uma oferta exclusiva, produza um vídeo de produto sofisticado de 60 segundos que demonstre valor. O estilo visual deve ser polido e profissional, incorporando B-roll cinematográfico e um tom autoritário e confiante de um avatar de IA. Mostre os "Avatares de IA" da HeyGen para transmitir a mensagem com um toque humano.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeo Promocional de Desconto

Crie rapidamente vídeos promocionais atraentes apresentando seus descontos exclusivos para impulsionar o engajamento em todas as suas campanhas de marketing.

1
Step 1
Selecione um Template
Escolha entre uma ampla gama de templates pré-desenhados ou inicie um novo projeto do zero para começar a criar seu vídeo promocional.
2
Step 2
Adicione os Detalhes do Seu Desconto
Personalize o vídeo com seus descontos exclusivos, vídeos de produtos e elementos de marca usando controles intuitivos.
3
Step 3
Integre Melhorias de IA
Eleve sua mensagem com narrações de IA para articular claramente sua oferta especial, adicionando legendas automáticas e música e efeitos envolventes para um acabamento profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Renderize seu vídeo promocional de desconto final em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas de redes sociais e campanhas de marketing, depois compartilhe diretamente para alcançar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Valor e a Confiança do Produto

.

Desenvolva vídeos de produtos atraentes e depoimentos de clientes para construir confiança e destacar a proposta de valor de suas ofertas com desconto.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos promocionais impactantes?

A HeyGen capacita você a produzir vídeos promocionais envolventes com avatares de IA e uma vasta biblioteca de templates personalizáveis. Nosso criador de vídeos promocionais com IA simplifica a criação de conteúdo de alta qualidade para suas campanhas de marketing.

O que torna a HeyGen um editor de vídeo intuitivo com tecnologia de IA?

A HeyGen é um editor de vídeo intuitivo com tecnologia de IA, aproveitando ferramentas sofisticadas como nosso editor de arrastar e soltar para simplificar a criação de vídeos. Você pode facilmente criar vídeos de produtos profissionais ou qualquer conteúdo de vídeo promocional de forma eficiente em nosso editor online.

A HeyGen pode fornecer narrações de IA e legendas automáticas para meus vídeos?

Sim, a HeyGen oferece narrações avançadas de IA em vários idiomas, permitindo que você narre seu vídeo promocional com facilidade. Também fornecemos legendas automáticas para melhorar a acessibilidade e alcançar um público mais amplo para seu conteúdo nas redes sociais.

A HeyGen oferece templates para várias plataformas de redes sociais?

A HeyGen oferece uma ampla seleção de templates profissionais otimizados para várias plataformas de redes sociais, ajudando você a lançar rapidamente campanhas de marketing eficazes. Explore nossos templates gratuitos para iniciar a criação de conteúdo com música e efeitos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo