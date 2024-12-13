Criador de Vídeos Promocionais para Anúncios de Descontos Irresistíveis

Transforme suas ideias em vídeos de desconto impactantes instantaneamente com nosso poderoso recurso de texto-para-vídeo a partir de roteiro, perfeito para redes sociais.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo publicitário atraente de 45 segundos destacando uma oferta por tempo limitado para um produto SaaS B2B, voltado para profissionais de marketing em busca de eficiência. O vídeo deve adotar uma estética visual sofisticada e minimalista, com pontos de dados e gráficos animados, conduzido por uma narração clara e confiante gerada por IA. Destaque a proposta de valor do produto através de um avatar de IA, tornando o processo de criação de vídeos publicitários altamente envolvente e eficiente para campanhas de marketing.
Prompt de Exemplo 2
Como um influenciador de fitness pode lançar um novo programa de treino com desconto de forma eficaz para seus seguidores ativos e conscientes da saúde? Considere um anúncio de vídeo de 60 segundos nas redes sociais com um estilo visual motivacional e dinâmico, incorporando fotos e vídeos de alta qualidade de treinos, acompanhados por uma narração inspiradora e energética. A capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen permite que o influenciador transforme um simples roteiro em anúncios de vídeo cativantes, garantindo uma produção perfeita.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo personalizado conciso de 15 segundos anunciando o especial de almoço durante a semana de um restaurante local, projetado para atrair entusiastas da gastronomia local e trabalhadores de escritório. A abordagem visual deve ser calorosa e convidativa, mostrando closes de comidas deliciosas, acompanhados por uma narração amigável e convidativa. Para garantir o máximo alcance e acessibilidade, o vídeo deve apresentar legendas claramente visíveis, permitindo uma entrega eficaz do vídeo promocional em várias plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncios de Desconto

Crie vídeos de anúncios de desconto atraentes que capturam a atenção e impulsionam o engajamento para suas campanhas de marketing sem esforço.

1
Step 1
Escolha Seu Modelo
Selecione da nossa biblioteca de "modelos profissionalmente projetados" ou comece com uma tela em branco para enquadrar perfeitamente sua oferta de desconto. Nossos "Modelos e cenas" fornecem uma base sólida.
2
Step 2
Adicione os Detalhes do Seu Desconto
Integre suas informações específicas de desconto, imagens de produtos e clipes de vídeo. Aproveite nosso "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" com "fotos e vídeos de estoque" para fazer sua oferta brilhar.
3
Step 3
Aplique um Acabamento Profissional
Eleve seu anúncio com "narrações" envolventes usando "Geração de narração". Adicione legendas para um alcance mais amplo e use controles de Branding (logotipo, cores) para alinhar com sua marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu anúncio escolhendo a proporção de aspecto ideal e depois "Exporte" seu vídeo de alta qualidade, pronto para impulsionar seus "anúncios de vídeo nas redes sociais" e esforços de marketing instantaneamente através de "Redimensionamento e exportações de proporção de aspecto".

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Como o HeyGen pode servir como um criador de vídeos promocionais eficaz para minhas campanhas de marketing?

O HeyGen capacita você a criar vídeos promocionais e anúncios de vídeo atraentes sem esforço. Nossa plataforma com tecnologia de IA, com modelos profissionalmente projetados e opções de vídeo personalizado, permite uma produção rápida de conteúdo para suas campanhas de marketing.

Quais recursos tornam o HeyGen um criador de vídeos online intuitivo para vídeos personalizados?

O HeyGen oferece um editor online intuitivo com uma interface de arrastar e soltar, facilitando a produção de vídeos personalizados. Você pode aprimorar suas criações com avatares de IA, narrações, legendas e uma rica biblioteca de fotos e vídeos de estoque.

O HeyGen pode ajudar a adicionar narrações profissionais e legendas aos meus anúncios de vídeo?

Com certeza. O HeyGen fornece geração robusta de narrações e legendas automáticas, garantindo que seus anúncios de vídeo sejam acessíveis e envolventes. Essa capacidade ajuda você a criar conteúdo de vídeo promocional de alta qualidade com facilidade.

Como o HeyGen apoia a consistência da marca em vídeos promocionais?

O HeyGen permite uma forte consistência de marca em seus vídeos promocionais através de controles de branding personalizados para logotipos e cores. Você também pode aproveitar uma vasta biblioteca de mídia de fotos e vídeos de estoque para alinhar visualmente com a identidade da sua marca.

