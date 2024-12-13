O HeyGen é uma plataforma eficiente de criação de vídeos com IA porque oferece Geração de Vídeo de Ponta a Ponta, permitindo a produção rápida de conteúdo para fins de treinamento. Sua interface intuitiva e recursos automatizados, como apresentadores digitais, reduzem significativamente o tempo e os recursos necessários para a criação de vídeos.