Criador de Vídeos para Serviços de Deficiência: Crie Conteúdo Acessível

Aumente a inclusão com conteúdo de vídeo acessível. As legendas avançadas do HeyGen garantem que sua mensagem alcance a todos.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Como a acessibilidade digital pode ser promovida em campanhas de anúncios de serviço público? Crie um vídeo envolvente de 2 minutos direcionado a equipes de marketing e profissionais de relações públicas, mostrando como a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen simplifica a produção de anúncios de serviço público impactantes. O vídeo deve empregar um estilo visual dinâmico, baseado em cenários, com uma voz de IA empática e conversacional, demonstrando a facilidade de transformar um roteiro em uma mensagem poderosa que promove práticas inclusivas.
Prompt de Exemplo 2
Para desenvolvedores web e estrategistas de conteúdo digital, é necessário um vídeo instrutivo de 45 segundos para destacar o papel crítico das transcrições de vídeo e do conteúdo de vídeo acessível para compatibilidade ideal com leitores de tela. Este vídeo deve adotar um estilo visual moderno e ilustrativo, apresentando elementos infográficos que demonstram a interação com leitores de tela, e ser narrado por uma voz de IA calma e educacional, enfatizando a importância da geração de Narração do HeyGen para descrições de áudio claras e subsequente criação de transcrições.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo informativo de 90 segundos direcionado a profissionais de RH e treinadores, ilustrando como avatares de IA diversos podem ser usados de forma eficaz para criar vídeos de treinamento altamente inclusivos. Este vídeo deve apresentar um estilo visual brilhante e envolvente, mostrando vários avatares demonstrando comunicação acessível e aprendizado interativo, complementado por uma voz de IA amigável e profissional, utilizando efetivamente as opções de avatares de IA do HeyGen para representação e engajamento.
Copie o prompt
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos para Serviços de Deficiência

Crie conteúdo de vídeo inclusivo e envolvente para serviços de deficiência de forma eficiente, garantindo acessibilidade digital e alcançando um público mais amplo com facilidade.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo Acessível
Comece colando seu roteiro no HeyGen. Escolha entre uma variedade de avatares de IA para representar sua mensagem, garantindo que seu conteúdo de vídeo acessível seja claro e envolvente desde o início.
2
Step 2
Gere Narrações Naturais
Utilize a geração avançada de narrações do HeyGen para produzir áudio claro e com som natural para seu vídeo. Isso é vital para transmitir informações de forma eficaz a todos os espectadores, incluindo aqueles que dependem de conteúdo auditivo.
3
Step 3
Adicione Legendas Abrangentes
Aumente a acessibilidade adicionando legendas e subtítulos precisos ao seu vídeo. Esses elementos de texto visual são essenciais para espectadores surdos ou com deficiência auditiva, alinhando-se às diretrizes WCAG para acessibilidade digital.
4
Step 4
Exporte para Ampla Alcance
Finalize seu conteúdo de vídeo acessível exportando-o em vários formatos de proporção. Isso garante que sua mensagem alcance um público amplo em diferentes plataformas, fornecendo informações inclusivas para pessoas com deficiência.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Informações Complexas

.

Simplifique tópicos complexos e anúncios de serviço público em vídeos claros e acessíveis, melhorando significativamente a compreensão e a acessibilidade digital para todos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen ajuda a criar conteúdo de vídeo acessível?

O HeyGen capacita você a criar conteúdo de vídeo acessível abrangente, permitindo a adição de legendas precisas e gerando transcrições de vídeo sem esforço. Isso garante que seu conteúdo siga as diretrizes WCAG e contribua para a conformidade com a ADA para um público mais amplo.

As capacidades de IA do HeyGen podem melhorar a acessibilidade digital?

Sim, as capacidades avançadas de IA do HeyGen melhoram significativamente a acessibilidade digital. Utilize avatares de IA realistas para representar públicos diversos e aproveite a funcionalidade de texto-para-vídeo com geradores de voz de IA para produzir conteúdo que seja facilmente consumido por pessoas com deficiência, incluindo aquelas que dependem de leitores de tela.

Quais opções de legendas e transcrições o HeyGen oferece?

O HeyGen oferece uma funcionalidade robusta de legendas embutidas, tornando seu conteúdo de vídeo acessível para pessoas com deficiência. Nossa plataforma também suporta a geração de transcrições completas de vídeo, melhorando ainda mais a acessibilidade e a compreensão para todos os espectadores.

O HeyGen é ideal para desenvolver anúncios de serviço público ou vídeos de treinamento acessíveis?

Absolutamente, o HeyGen é um criador de vídeos para serviços de deficiência ideal para produzir anúncios de serviço público e vídeos de treinamento envolventes e acessíveis. Seus recursos intuitivos, incluindo texto-para-vídeo a partir de roteiro, permitem que você transmita informações críticas de forma clara e inclusiva para todos os públicos.

