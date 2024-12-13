O "gerador de vídeo de IA" da HeyGen simplifica a criatividade convertendo seu conteúdo do "gerador de script de IA" em vídeos polidos com "avatares de IA" realistas e narrações dinâmicas. Isso reduz significativamente o tempo de produção, permitindo que você se concentre na mensagem criativa em vez de na edição complexa como um "criador de vídeo".