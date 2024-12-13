Criador de Vídeo de Mensagem de Diretor: Crie Mensagens Poderosas de CEO

Transforme seu roteiro em uma mensagem convincente de diretor com nosso criador de vídeos com IA, utilizando texto para vídeo para criação rápida.

366/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo de marketing envolvente de 30 segundos direcionado a potenciais clientes B2B, destacando um novo recurso de software. O estilo visual e de áudio deve ser moderno, energético e visualmente nítido, utilizando a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para apresentar de forma eficiente os principais benefícios com gráficos dinâmicos acompanhando.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo corporativo interno de 60 segundos a partir de um criador de vídeo de mensagem de diretor, destinado a chefes de departamento, anunciando uma nova iniciativa da empresa. Este vídeo deve ter um tom amigável, informativo e pessoal, usando a geração de narração da HeyGen para garantir uma entrega clara e consistente, acompanhada de música de fundo sutil e de apoio.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de 45 segundos para redes sociais destacando a cultura da sua empresa para candidatos a emprego em potencial. O estilo visual deve ser autêntico, caloroso e dinâmico, refletindo interações reais da equipe. Aproveite os modelos e cenas da HeyGen e o suporte de biblioteca de mídia/estoque para montar rapidamente visuais atraentes que ressoem com um ambiente criativo e colaborativo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeo de Mensagem de Diretor

Crie mensagens profissionais de diretores e vídeos corporativos sem esforço com IA, transformando texto em conteúdo visual envolvente em minutos.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Mensagem
Comece colando a mensagem do diretor ou o roteiro corporativo diretamente na plataforma. Nossa IA analisa automaticamente o texto, preparando-o para a geração de vídeo com IA usando nossa capacidade de texto para vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Porta-Voz de IA
Escolha entre uma seleção diversificada de avatares de IA para representar seu diretor. Você também pode personalizar estilos de voz e sotaques para combinar perfeitamente com o tom da sua marca para seu porta-voz de IA.
3
Step 3
Aprimore com Visuais e Branding
Integre o logotipo da sua empresa, cores da marca e mídia relevante de nossa biblioteca de estoque para criar um fundo de vídeo corporativo polido e profissional que esteja alinhado com a identidade da sua marca usando controles de branding.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Finalize seu vídeo com legendas geradas automaticamente para acessibilidade. Gere seu vídeo de mensagem de diretor envolvente e exporte-o facilmente para compartilhamento imediato em todas as suas plataformas desejadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhe Atualizações da Empresa Rapidamente nas Redes Sociais

.

Crie rapidamente mensagens de vídeo curtas e impactantes com IA para plataformas sociais, mantendo seu público informado e conectado com atualizações oportunas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar meus projetos criativos de vídeo?

A HeyGen potencializa a criação de vídeos criativos oferecendo uma ampla gama de modelos personalizáveis e avatares de IA, permitindo que você produza facilmente conteúdos envolventes para diversos propósitos. Funciona como um criador de vídeos com IA intuitivo para dar vida às suas ideias de forma eficiente.

O que torna a HeyGen um Criador de Vídeos de Mensagem de CEO com IA ideal para empresas?

A HeyGen é o criador de vídeos empresariais definitivo, permitindo que as empresas criem vídeos corporativos profissionais, incluindo vídeos de mensagem de diretor, com porta-vozes de IA realistas. Seus controles de marca robustos garantem que o conteúdo do seu vídeo esteja perfeitamente alinhado com a imagem e a mensagem da sua empresa.

Como a HeyGen simplifica o processo de criação de texto para vídeo?

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos transformando seus roteiros diretamente em vídeos envolventes usando suas capacidades avançadas de texto para vídeo. Com funcionalidade de script para vídeo integrada e geração de narração, você pode produzir conteúdo polido com notável facilidade.

A HeyGen pode ser usada para vários tipos de vídeos de marketing e treinamento?

Absolutamente, a HeyGen é um criador de vídeos empresariais online versátil, perfeito para produzir vídeos de marketing de alta qualidade, vídeos de treinamento e muito mais. Com recursos como legendas automáticas, redimensionamento de proporção de aspecto e uma biblioteca de mídia abrangente, atende a diversas necessidades de comunicação em diferentes indústrias.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo