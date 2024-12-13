Criador de Anúncios em Vídeo de Resposta Direta: Aumente as Conversões Rapidamente

Crie anúncios em vídeo de alta conversão com nosso Criador de Anúncios em Vídeo AI, aproveitando o poderoso texto para vídeo a partir de roteiro para reduzir os custos de produção.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio dinâmico de 45 segundos direcionado a profissionais de marketing digital e agências, demonstrando como o 'Criador de Anúncios em Vídeo AI' do HeyGen simplifica o processo de criação de anúncios. O tom deve ser moderno e autoritário, apresentando um 'avatar AI' realista que destaca os benefícios de um 'criador de anúncios em vídeo online' com funcionalidade precisa de 'Texto para vídeo a partir de roteiro', garantindo uma mensagem de marca consistente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um 'Vídeo de Produto' persuasivo de 60 segundos projetado para empresas de e-commerce que desejam reduzir seu 'custo de produção' enquanto mantêm alta qualidade. O vídeo deve adotar um estilo visual elegante e profissional, utilizando imagens de alta qualidade da 'Biblioteca de Mídia/suporte de estoque' do HeyGen para mostrar um produto, aprimorado por 'Legendas' claras para máxima acessibilidade e impacto.
Prompt de Exemplo 3
Crie um anúncio vibrante de 15 segundos para redes sociais voltado para startups e gerentes de redes sociais, enfatizando a criação de 'anúncios em vídeo' rápidos e impactantes em várias plataformas. O estilo visual deve ser dinâmico e visualmente envolvente, com texto dinâmico e uma trilha sonora animada, aproveitando o recurso de 'Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto' do HeyGen para adaptar o conteúdo sem esforço para diversos feeds sociais.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona Seu Criador de Anúncios em Vídeo de Resposta Direta

Crie anúncios em vídeo de resposta direta de alto desempenho de forma rápida e sem esforço. Aproveite AI e ferramentas intuitivas para impulsionar conversões e amplificar os resultados de sua campanha.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece do Zero
Escolha entre uma variedade de modelos de vídeo profissionais projetados para resposta direta ou cole seu roteiro para gerar vídeo com AI, aproveitando o poder de nossos modelos e cenas.
2
Step 2
Personalize Seus Visuais e Áudio
Utilize o editor intuitivo de arrastar e soltar para adicionar seus ativos de marca, imagens de produtos e gerar narrações AI para narrativas envolventes.
3
Step 3
Adicione Elementos Envolventes e Chamadas para Ação
Integre elementos claros de chamada para ação e gere automaticamente legendas para aumentar o engajamento e transmitir sua mensagem de forma eficaz.
4
Step 4
Exporte e Implante Seu Anúncio
Exporte seu vídeo usando nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, pronto para implantação imediata em redes sociais e outras plataformas online.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios de Testemunhos de Clientes Potencializados por AI

Transforme histórias de sucesso de clientes em vídeos AI poderosos e envolventes para construir confiança e persuadir potenciais clientes, aprimorando suas campanhas de resposta direta.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar minha produção criativa de anúncios em vídeo?

O HeyGen funciona como um avançado Criador de Anúncios em Vídeo AI, permitindo que você produza anúncios em vídeo altamente envolventes. Aproveite os avatares AI e as capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro, completos com narrações realistas, para dar vida à sua visão criativa de forma eficiente.

O HeyGen oferece uma maneira fácil de criar anúncios em vídeo rapidamente?

Sim, o HeyGen proporciona uma experiência simplificada de criador de anúncios em vídeo online com uma vasta biblioteca de modelos de vídeo e cenas. Nosso editor intuitivo de arrastar e soltar permite uma criação rápida, reduzindo significativamente seu custo e esforço de produção.

Quais opções de branding estão disponíveis para meus anúncios em vídeo no HeyGen?

O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da marca diretamente em seus anúncios em vídeo. Otimize e exporte facilmente seus vídeos com redimensionamento de proporção de aspecto para garantir que sejam compatíveis com plataformas como redes sociais, maximizando o alcance e impacto de sua campanha.

O HeyGen pode ajudar a otimizar meus anúncios em vídeo para melhor desempenho?

O HeyGen incorpora AI para geração inteligente de conteúdo, facilitando a criação de vídeos de produtos envolventes com legendas automáticas. Enquanto o HeyGen foca na criação, nossa robusta biblioteca de mídia e flexibilidade de conteúdo garantem que seus anúncios estejam preparados para quaisquer estratégias futuras de Otimização Potencializada por AI que você implemente.

