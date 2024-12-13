Gerador de Vídeos Digitais: Criação Rápida, Fácil e com IA

Transforme texto em vídeos profissionais em minutos. Nossa poderosa capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro simplifica seu fluxo de trabalho de conteúdo.

Para proprietários de pequenas empresas que precisam entender novos serviços digitais, crie um vídeo explicativo de 45 segundos. O estilo visual deve ser limpo e profissional, integrando gráficos modernos com um avatar de IA amigável e informativo como apresentador central, acompanhado por uma narração clara e confiante. Os avatares de IA da HeyGen serão fundamentais para personalizar este conteúdo educacional.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Os profissionais de marketing de mídias sociais podem aproveitar este vídeo de marketing dinâmico de 30 segundos, perfeito para plataformas como Instagram e TikTok. Com um estilo visual acelerado, apresentando cores vibrantes, sobreposições de texto animado e cortes rápidos, junto com música de fundo energética e em alta, ele é projetado para maximizar o engajamento. Produza rapidamente este conteúdo atraente usando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro.
Prompt de Exemplo 2
Um vídeo promocional cativante de 60 segundos, voltado para lançadores de produtos de e-commerce, deve destacar os pontos de venda únicos de seu novo gadget. Imagine uma estética visual cinematográfica com imagens detalhadas do produto, animações elegantes e um acabamento polido e de alta qualidade, tudo complementado por uma narração sofisticada e persuasiva e música ambiente sutil. A poderosa capacidade de geração de narração da HeyGen garante uma experiência de áudio profissional e envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Procurando fornecer dicas rápidas de produtividade para criadores de conteúdo? Imagine um vídeo de narrativa vibrante de 20 segundos com um estilo visual brilhante e ilustrativo, apresentando gráficos animados claros e legendas fáceis de ler. O áudio entregará uma narração entusiástica e concisa. Este vídeo será eficientemente montado usando os diversos Modelos & cenas da HeyGen para criar um clipe atraente e informativo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos Digitais

Transforme suas ideias em vídeos atraentes com um gerador de vídeos digitais com IA, simplificando a criação de conteúdo do roteiro à tela.

1
Step 1
Gere Seu Roteiro
Insira seus prompts de texto e veja o gerador de vídeos digitais aproveitar sua capacidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro para criar seus visuais iniciais.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para representar sua mensagem, proporcionando um toque humano ao seu vídeo gerado por IA.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Integre a geração dinâmica de narração para articular sua mensagem claramente, garantindo áudio sincronizado com seu conteúdo de vídeo.
4
Step 4
Exporte Sua Obra-Prima
Complete seu projeto usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para adaptar seu vídeo a qualquer plataforma, tornando-o pronto para download e compartilhamento instantâneo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Conteúdo Educacional Escalável

.

Desenvolva e escale cursos educacionais de forma eficiente, alcançando um público global mais amplo com conteúdo de vídeo dinâmico gerado por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode aprimorar meus projetos criativos de vídeo com IA?

A HeyGen atua como um avançado gerador de vídeos com IA, capacitando os usuários a transformar ideias criativas em vídeos atraentes gerados por IA usando avatares de IA realistas e estilos diversos. Ela simplifica a criação de conteúdo visual de alta qualidade e envolvente para diversas necessidades de narrativa.

Que tipo de vídeos posso criar com o recurso de texto-para-vídeo da HeyGen?

Com as inovadoras capacidades de texto-para-vídeo da HeyGen, você pode gerar de forma eficiente uma ampla gama de vídeos de alta qualidade, incluindo vídeos explicativos, vídeos de marketing e vídeos promocionais, completos com narrações naturais a partir de simples prompts de texto.

A HeyGen é adequada para iniciantes que desejam criar vídeos com aparência profissional?

Com certeza! A HeyGen foi projetada para ser um gerador de vídeos com IA acessível online, oferecendo ferramentas intuitivas de edição de vídeo e uma variedade de modelos pré-fabricados que permitem a qualquer pessoa produzir conteúdo de vídeo digital de nível profissional com facilidade.

A HeyGen permite avatares de IA personalizados em meus vídeos?

Sim, a HeyGen possui uma poderosa tecnologia de avatares de IA, permitindo que você incorpore personagens animados que dão vida à sua narrativa dentro de seus vídeos gerados por IA. Isso adiciona um toque único e personalizado às suas criações digitais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo