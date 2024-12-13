Gerador de Vídeos de Treinamento de Gêmeo Digital para L&D Envolvente

Crie rapidamente vídeos de treinamento envolventes e personalize o conteúdo com avatares de IA.

424/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para equipes de L&D e treinadores corporativos, crie um tutorial dinâmico de 45 segundos do 'gerador de vídeos de treinamento de gêmeo digital'. Este vídeo, com sua estética visual amigável e voz profissional e animada, deve destacar a criação de 'vídeos envolventes' sem esforço. Enfatize como os 'Modelos e cenas' da HeyGen oferecem um ponto de partida, permitindo montagem e personalização rápida de conteúdo.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma peça promocional rápida de 30 segundos para profissionais de marketing e criadores de conteúdo, demonstrando a geração instantânea de 'vídeos de IA' para 'apresentações' impactantes. O vídeo precisa de um estilo gráfico visualmente atraente e uma narração energética, especificamente mostrando a capacidade de 'Texto para vídeo a partir de roteiro' da HeyGen para transformar tópicos em uma mensagem vibrante e pronta para compartilhar em instantes.
Prompt de Exemplo 3
Destacando a 'produção de vídeo econômica', crie um guia de 50 segundos para pequenos empresários e produtores de vídeo freelancers sobre como se tornar um habilidoso 'criador de vídeos de gêmeo digital'. Empregue uma estética profissional e convidativa com um tom confiante e encorajador. Este guia deve ilustrar a integração perfeita usando o 'Suporte de biblioteca de mídia/estoque' da HeyGen para aprimorar a narrativa visual e personalizar os fundos dos projetos sem custos extras.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Geração de Vídeos de Treinamento de Gêmeo Digital

Simplifique a criação de conteúdo de treinamento com um Gerador de Vídeos de IA para produzir vídeos envolventes e realistas para as necessidades de aprendizado e desenvolvimento de sua equipe.

1
Step 1
Selecione um Avatar de IA
Comece escolhendo ou gerando um avatar de IA personalizado para ser seu apresentador digital, garantindo um rosto consistente e relacionável para todos os seus materiais de treinamento.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro de Treinamento
Insira seu conteúdo educacional como texto. O recurso avançado de texto para fala irá automaticamente convertê-lo em uma narração com som natural para seu gêmeo digital.
3
Step 3
Aplique Melhorias Visuais
Melhore seu vídeo de treinamento com vários layouts e elementos. Utilize a edição intuitiva de arrastar e soltar para integrar mídia e personalizar suas cenas.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Uma vez finalizado, gere seu vídeo de treinamento de alta qualidade. Ele está pronto para ser compartilhado com as equipes de L&D para um aprendizado eficiente e escalável.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Instruções Complexas

.

Desmistifique assuntos complexos e melhore os resultados educacionais aproveitando vídeos de gêmeo digital para instruções claras e concisas.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar um vídeo de treinamento de gêmeo digital?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de treinamento envolventes de forma fácil usando nosso avançado Gerador de Vídeos de IA. Basta inserir seu roteiro, escolher entre modelos de vídeo ricos e personalizar seu gêmeo digital para entregar uma produção de vídeo dinâmica e econômica para sua equipe.

Que tipo de avatares de IA posso criar com a HeyGen para meus vídeos?

A HeyGen permite que você crie e personalize avatares de IA realistas que adaptam sua performance e linguagem corporal ao seu roteiro. Você pode até criar um avatar de vídeo treinado com suas próprias filmagens, garantindo uma performance natural para suas apresentações ou conteúdo de marketing.

A HeyGen é um criador de vídeos de gêmeo digital fácil de usar para todos os criadores de conteúdo?

Com certeza! A HeyGen é projetada para ser intuitiva, permitindo que criadores de conteúdo transformem texto em vídeos envolventes com facilidade. Sua interface de edição de arrastar e soltar e o recurso de texto para fala simplificam a criação de vídeos, tornando acessível para todos fazerem um vídeo de gêmeo digital sem habilidades complexas de produção de vídeo.

Posso usar a HeyGen para gerar vídeos de gêmeo digital em vários idiomas?

Sim, a HeyGen suporta a geração de vídeos de gêmeo digital e narrações em IA em mais de 140 idiomas. Essa capacidade permite que você expanda seu alcance e crie vídeos envolventes para um público global diversificado sem esforço.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo