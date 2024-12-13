Seu Gerador Definitivo de Vídeos Tutoriais Digitais

Otimize a criação de vídeos instrutivos e conteúdo de cursos. Aproveite avatares de IA poderosos para dar vida às suas instruções com facilidade.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de 1 minuto demonstrando o processo de configuração de uma nova ferramenta de infraestrutura de TI, criado para desenvolvedores e profissionais de TI. O estilo visual deve ser focado em gravações de tela, com cortes precisos e anotações claras, enquanto o áudio apresenta uma narração autoritária e direta criada usando texto-para-vídeo a partir de um roteiro, explicando cada etapa técnica de forma clara e concisa, destacando como um gerador de vídeo de IA simplifica a documentação técnica.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um tutorial abrangente de 2 minutos sobre recursos avançados dentro de uma plataforma de análise especializada, destinado a usuários avançados e participantes de cursos online. O vídeo precisa de uma apresentação detalhada, passo a passo, possivelmente aproveitando Modelos e cenas para layouts variados, com forte foco em acessibilidade através de legendas automáticas acompanhando uma narração envolvente e conversacional que enfatiza pontos-chave de aprendizado como parte de uma experiência robusta de criador de vídeo tutorial de IA.
Prompt de Exemplo 3
É necessário um vídeo explicativo técnico conciso de 45 segundos para destacar uma nova prática recomendada de cibersegurança para profissionais ocupados que buscam insights técnicos rápidos. Empregue um estilo visual dinâmico e acelerado com texto animado e iconografia simples, acompanhado de uma narração enérgica e concisa gerada por IA, demonstrando como um criador de vídeo explicativo pode disseminar rapidamente informações cruciais. A peça inteira deve fluir perfeitamente, criada com geração eficiente de narração.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos Tutoriais Digitais

Transforme seu conhecimento em vídeos tutoriais envolventes e profissionais usando ferramentas com tecnologia de IA, oferecendo instruções claras e experiências de aprendizado impactantes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu conteúdo tutorial. Utilize o recurso "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" para converter instantaneamente suas instruções escritas em um vídeo básico, preparando o terreno para sua lição.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Enriqueça seu tutorial com visuais envolventes. Selecione entre vários modelos e cenas pré-fabricados, ou incorpore "avatares de IA" para apresentar suas informações de forma clara e profissional, cativando seu público.
3
Step 3
Adicione Áudio Dinâmico
Garanta que sua mensagem seja ouvida de forma clara. Utilize a "geração de narração" para adicionar uma narração profissional e inclua legendas para acessibilidade e melhor compreensão em diferentes estilos de aprendizado.
4
Step 4
Exporte Seu Tutorial
Finalize seu vídeo tutorial com toques personalizados. Aplique seus "controles de branding" para um visual e sensação consistentes, depois exporte seu vídeo de alta qualidade em vários formatos, pronto para seu público aprender.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos Complexos com Vídeos Explicativos

Transforme assuntos complexos, como informações médicas, em tutoriais digitais fáceis de entender, tornando o aprendizado acessível para todos.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen cria vídeos de IA a partir de um roteiro?

O HeyGen utiliza IA avançada para transformar seu texto em vídeo a partir de um roteiro com notável facilidade. Basta inserir seu roteiro, e o HeyGen gera conteúdo atraente com avatares de IA realistas e geração de narração profissional.

O HeyGen pode adicionar legendas automaticamente e suportar múltiplos idiomas para tutoriais?

Sim, o HeyGen gera automaticamente legendas precisas, melhorando a acessibilidade dos seus vídeos tutoriais digitais. Este gerador de vídeo de IA também suporta a criação de conteúdo em vários idiomas, ampliando seu alcance.

Que tipo de modelos estão disponíveis para criar vídeos explicativos com o HeyGen?

O HeyGen oferece uma rica biblioteca de modelos pré-fabricados especificamente projetados para várias aplicações, incluindo projetos eficazes de criador de vídeo explicativo e formatos de vídeo instrutivo. Esses modelos otimizam seu processo criativo, tornando a produção de vídeo profissional acessível.

Como o HeyGen integra gravações de tela e as aprimora com ferramentas de edição?

O HeyGen fornece um gravador de tela embutido, permitindo capturar demonstrações diretamente na plataforma. Combinado com ferramentas intuitivas de edição de vídeo, você pode refinar suas filmagens e integrá-las com avatares de IA para projetos abrangentes de criador de vídeo tutorial de IA.

